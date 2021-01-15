ВМС Ирана прогнали из района военных учений иностранную подводную лодку

Военные Ирана вынудили покинуть район проведения учений ВМС республики иностранную подводную лодку, которая попыталась скрытно провести наблюдение за маневрами. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе отдела по связям с общественностью ВМС ИРИ.

Инцидент произошел накануне в ходе заключительного этапа учений "Морское могущество-99". Подлодка приблизилась к району маневров в северной части Индийского океана, однако была обнаружена иранскими противолодочными вертолетами. После предупреждения субмарина немедленно покинула место военных учений.

Ранее сообщалось, что во время маневров "Морское могущество-99" подводная лодка иранского производства "Фатех" впервые запустила торпеду, которая успешно поразила учебную цель. На учениях также активно задействовались беспилотные аппараты, выполнявшие функции рекогносцировки и боевой разведки.