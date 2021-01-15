Новости

В Москве пересчитают уток 11:54
Владимир Винокур: Я поражен смертью Бориса Грачевского 11:54
Генпрокуратура проверит ЧП в Карелии, где целый город остался без воды 11:50
Умер актер Питер Марк Ричман - Си Си Кэпвелл из "Санта-Барбары" 11:43
В Москву поставили 10 млн использованных медицинских перчаток 11:42
В Томске из пыли сделали катализатор для очистки воды 11:42
Максим Галкин почтил память Бориса Грачевского в Instagram 11:38
Эванс прокомментировал новость о возвращении к роли Капитана Америки 11:29
Названы самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году 11:26
Оперштаб: Еще 6602 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:24
Станислав Садальский рассказал о последних днях Бориса Грачевского 11:23
В Приамурье на выходных придут 40-градусные морозы 11:18
Машина разминирования "Листва" поступила в дивизию РВСН в Тверской области 11:14
Над Иркутской областью пролетел и распался яркий метеор 11:13
В Сочи запустят морское маршрутное такси к началу летнего сезона 11:12
В декабре оборот торговли и услуг Москвы вырос на 15 процентов 11:11
СМИ: Актер Сергей Чирков напал на жену с ножом и ранил себя сам 11:09
ВМС Ирана прогнали из района военных учений иностранную подводную лодку 11:07
В России обнаружили около полутора тысяч мутаций коронавируса 11:05
Михаил Швыдкой награжден болгарским орденом Святых Кирилла и Мефодия 11:01
Снимавшийся в "Ералаше" Ярмольник отозвался на смерть Грачевского 10:58
В смоленских парках разрешили гулять без масок 10:53
В Петербурге на "мосту глупости" двухсотый грузовик лишился кузова 10:47
В Карабахе начали вакцинировать миротворцев РФ 10:43
Движение на МЦД восстановлено после сбоя 10:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 11:07
Рубрика: В мире

ВМС Ирана прогнали из района военных учений иностранную подводную лодку

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Военные Ирана вынудили покинуть район проведения учений ВМС республики иностранную подводную лодку, которая попыталась скрытно провести наблюдение за маневрами. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе отдела по связям с общественностью ВМС ИРИ.

Иран отверг обвинения Помпео в связях с "Аль-Каидой"

Инцидент произошел накануне в ходе заключительного этапа учений "Морское могущество-99". Подлодка приблизилась к району маневров в северной части Индийского океана, однако была обнаружена иранскими противолодочными вертолетами. После предупреждения субмарина немедленно покинула место военных учений.

Ранее сообщалось, что во время маневров "Морское могущество-99" подводная лодка иранского производства "Фатех" впервые запустила торпеду, которая успешно поразила учебную цель. На учениях также активно задействовались беспилотные аппараты, выполнявшие функции рекогносцировки и боевой разведки.

В мире Ближний Восток Иран

Главное сегодня

Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства
В Госдуме РФ ответили Кравчуку на слова о "компромиссе" по Крыму
Цены на сотовую связь могут вырасти на 15 процентов
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"