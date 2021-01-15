Внешнеторговый оборот КНР поставил новый рекорд

По данным Управления, в прошлом году экспорт из КНР вырос на 4 процента, составив почти 18 триллионов юаней, а импорт снизился на 0,7 процента - до 14,23 триллиона юаней. Китай преодолел экономические и торговые вызовы в 2020 году и стал единственной крупной мировой экономикой, продемонстрировавшей рост внешней торговли, отметил официальный представитель Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь. "Согласно данным Всемирной торговой организации и статистическим данным, опубликованным различными странами, за первые 10 месяцев прошлого года внешняя торговля и экспорт Китая соответственно составили 12,8 и 14,2 процента от общемировых показателей, и оба показателя достигли исторического максимума", - сообщил он.

Крупнейшим торговым партнером Китая в 2020 году осталась АСЕАН, далее следуют Евросоюз, США, Япония и Республика Корея. При этом оборот Китая со странами-участницами инициативы "Одного пояса и одного пути" вырос на 1 процент, составив 9,37 триллиона юаней. Объем трансграничной электронной торговли вырос на 31,1 процента, достигнув 1,69 триллиона юаней.

По словам Ли Куйвэня, в борьбе с пандемией коронавируса Китай активно сотрудничает с международным сообществом, предоставив более чем 200 странам противоэпидемические средства. С марта прошлого до начала нынешнего года Китай экспортировал противоэпидемические средства на 438,5 миллиарда юаней. "В ситуации пандемии глобальный спрос на медицинское оборудование, медикаменты и маски значительно увеличился. Экспорт Китая в этой области вырос на треть. Экспорт китайских ноутбуков, планшетов и бытовой техники вырос на 22,1 процента, что удовлетворило глобальный спрос на оборудование для удаленной работы", - добавил чиновник. Говоря о перспективах внешней торговли Китая в этом году, Ли Куйвэнь отметил, что товарооборот сохранит рост и высококачественное развитие.