ВОЗ: Нулевой пациент с коронавирусом может остаться неизвестным

Специалисты могут никогда не найти первого заразившегося коронавирусом. Такую возможность допустила представитель Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

По ее словам, ВОЗ использует все свои возможности и проведет все необходимые исследования, чтобы установить, откуда появился коронавирус. Но, возможно, экспертам так и не удастся выявить нулевой случай, отметила ван Керкхове, рассказывая о работе миссии ВОЗ, которая накануне прибыла в Китай, чтобы выяснить происхождение нового коронавируса.

Как передает ТАСС, ВОЗ будет периодически отчитываться об их работе, но не на ежедневной основе.

В организации также выразили опасение, что COVID-19 будет активно мутировать. В связи с этим экспертам придется очень быстро и тщательно изучать все появляющиеся новые варианты вируса, чтобы человечество смогло справиться с ним.