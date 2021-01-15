ВОЗ: Почти 700 тысяч случаев коронавируса выявлено в мире за сутки

В мире число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 91,06 миллиона, увеличившись за сутки более чем на 697 тысяч. Количество летальных исходов возросло на 15,8 тысячи, превысив 1,97 миллиона.

Таковы данные Всемирной организации здравоохранения, опубликованные в ночь на пятницу. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами, напоминает ТАСС.

Отмечается, что более половины новых случаев инфицирования за минувшие 24 часа приходятся на Северную и Южную Америку, на втором месте - Европа, на третьем - Африка. На сегодняшний день лидером по числу заболевших являются США - более 22,6 миллиона. Далее следуют Индия (10,5 миллиона) и Бразилия (почти 8,2 миллиона).