Врач призвал отказаться от алкогольного глинтвейна в мороз

Согреваться в морозную погоду алкогольным глинтвейном - не самая лучшая идея, считает главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

По его словам, мороз и спиртное в любом виде никак не совместимы. Этиловый спирт, подчеркивает врач, лишь расширяет сосуды и приводит к быстрому переохлаждению организма.

"Глинтвейн подается в теплом состоянии, а алкоголь, который нагревали на огне, быстрее, почти моментально, всасывается в кровь, - объяснил Брюн агентству "Москва". - Все это может привести к алкогольному удару по всему организму человека".

Куда полезнее и безопаснее в холода пить теплый травяной чай или любой согревающий безалкогольный напиток.