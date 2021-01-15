Вселенная оказалась гораздо темнее, чем считалось ранее

Насколько темна Вселенная? Новые измерения с помощью космического зонда New Horizons показывают, что она в 10 раз темнее, чем считалось ранее. Вместо двух триллионов невидимых галактик во Вселенной может быть всего несколько сотен миллиардов.

Космос наполнен слабым свечением: рассеянный свет исходит, в том числе, и от далеких галактик, которые находятся за пределами досягаемости даже самых лучших телескопов.

Слабое свечение, или космический оптический фон, дает ценную информацию о том, сколько галактик могло бы быть в космосе, а также о том, какие источники света существовали в ранней Вселенной. "В то время как космический микроволновый фон говорит нам о том, как выглядел космос через 380 000 лет после Большого взрыва, оптическое фоновое излучение помогает определить количество звезд, которые образовались с тех пор", - говорит Марк Постман из института исследований космоса с помощью космического телескопа (США).

Космический зонд New Horizons, находясь на расстоянии более 6 млрд километров от Земли, движется по своей орбите за пределы Плутона, поэтому он может наблюдать космическое пространство без светового загрязнения (Солнечная система заполнена микроскопическими частицами пыли от распавшихся небесных тел). Пролетая по окраине Солнечной системы, где практически нет рассеянного света, зонд предоставил "удобную точку для измерения космического оптического фона лучше, чем какой-либо другой аппарат". И команда Постмана получила удивительные данные: космическое пространство, по-видимому, "в десять раз темнее, чем предполагалось ранее". В целом, ученые определили значение космического фонового света в 33,2 нановатт на стерадиан-квадратный метр.

Но о чем нам это говорит? По словам астрономов, их измерения показывают, что в далеком космосе может быть значительно меньше галактик, чем ожидалось.

Предыдущая оценка была сделана на основе наблюдений с помощью космического телескопа "Хаббл". Тогда исследователи предположили, что за пределами видимости "Хаббла" находится 90% галактик во Вселенной, а это примерно два триллиона. Новые данные, основанные на измерениях New Horizons, рисуют иную картину: количество галактик в космосе значительно меньше - несколько сотен миллиардов.