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15.01.2021 12:42
Рубрика: Культура

Вышел трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года "Мавританец"

Текст: Сусанна Альперина
Джоди Фостер, Бенедикт Камбербэтч, Шейлин Вудли, Тахар Рахим - в трейлере нового фильма Кэвина Макдональда "Мавританец". Один из самых ожидаемых фильмов года выйдет в российский прокат 1 апреля.

Режиссер Кевин Макдональд - лауреат премии "Оскар" - известен по таким картинам, как "Последний король Шотландии", "Большая игра" и другим.

Фото: youtube.com
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Его новый фильм - триллер "Мавританец" - основан на бестселлере "Дневник Гуантанамо". В нем рассказывается реальная история заключенного в Гуантанамо, которого подозревали в совершении ужасного теракта - 11 сентября. Не получивший официальных обвинений и возможности защиты в суде, Мохаммед Ульд Слахи провел в заключении более шести лет. Только после этого он был удостоен права на адвокатов. Но и им в борьбе с правительственной машиной предстоит побороть личные сомнения. Ведь как можно быть до конца уверенными в невиновности заключенного? Картину представляют, как ту, в которой рассказана история о величайшей теории заговора тысячелетия. Трейлер в данном случае - как отдельный фильм о фильме. Он пружинист, наполнен энергией и выполняет свою функцию - привлечь зрителей к просмотру. Равнодушных к истории - не останется.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк РГ-Видео

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