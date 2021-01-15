За год 119 тысяч граждан в России списали долги через банкротство

В 2020 году в России рост количества личных банкротств стал рекордным - по данным Федресурса, суды признали несостоятельными 119 тысяч граждан (включая ИП), что на 72,6% больше, чем годом ранее.

С начала действия закона о потребительском банкротстве в октябре 2015 года стали банкротами и списали свои долги уже 282,3 тысячи физлиц.

Граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 94,5% случаев в 2020 году (90,7% в 2019 году). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей упала с 7,5% до 4,6%, доля ФНС - снизилась с 1,7% до 1%.

Как ранее сообщало Объединенное кредитное бюро, число граждан, которые потенциально могут стать банкротами через суд (чья просроченная на 90 и более дней задолженность перед банками превышает 500 тысяч рублей), значительно выросло после первой волны коронавируса. В октябре 2020 года оно достигло 1,12 млн человек, их суммарная задолженность перед банками с учетом процентов составила 1,5 трлн рублей, что на 250 млрд рублей больше, чем в октябре 2019 года.

Рост банкротств после первой волны пандемии скорее был обусловлен физической невозможностью подать заявление в начале года, так как суды не работали, граждане находились в самоизоляции. После второй волны подобный отложенный эффект вряд ли будет иметь место, считает управляющий директор, начальник управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Евгений Акимов.

Банкротство через суд с участием арбитражного управляющего - дорогая (от 50 тыс. руб.) и длительная (около 10 месяцев) процедура, поэтому лишь малая часть должников идет по этому пути.

"Потребительское банкротство, в отличие от корпоративного, в нашей стране имеет реабилитирующее значение: добросовестный гражданин освобождается от долгов, - отметил руководитель Федресурса Алексей Юхнин. - Именно поэтому в кризисный период государство предприняло меры для его стимулирования, создав дополнительную процедуру внесудебного банкротства".

Внесудебным и бесплатным банкротством (через подачу заявления в МФЦ) могут, по оценке ОКБ, потенциально могут воспользоваться 2,9 млн россиян, чьи просроченные долги составляют от 50 тыс. до 500 тыс. руб. (их суммарная задолженность - 595 млрд рублей). Однако далеко не все из них подходят по главному критерию - наличию завершенного исполнительного производства. Это означает, что судебные приставы не нашли у должника имущество, которое можно взыскать по иску кредитора.

Новая процедура пока не пользуется популярностью, а большинство заявителей получают отказ. МФЦ с 1 сентября, когда заработал закон об упрощенном банкротстве, по 31 декабря 2020 года опубликовали в Федресурсе 1,8 тысячи сообщений о возбуждении внесудебного банкротства и 4,6 тысячи сообщений о возврате гражданину поданного им заявления. Доля возбужденных процедур выросла с 20,5% в сентябре до 41,4% в декабре.

Механизму внесудебного банкротства всего четыре месяца, он проходит этап донастройки, отметил замминистра экономического развития Илья Торосов.

"Освобождение граждан от непосильных долгов имеет прежде всего социальное значение, - сказал он. - Мы даем тем, кто попал в трудную финансовую ситуацию, возможность "перезапуститься". Поэтому повышение информирования тех, кому эта процедура предназначена, несомненно влияет на увеличение количества процедур банкротства граждан. С каждым месяцем все больше людей узнают - больше идёт заявлений. Мы подключили регионы для адресной работы с теми, кто может на внесудебное банкротство претендовать".

По словам Торосова, Минэкономразвития прорабатывает решения по повышению заинтересованности и востребованности гражданами нового механизма освобождения от долгов.

Ведомство по поручению президента РФ должно представить к 1 марта доклад с анализом практики применения внесудебного банкротства граждан, в первую очередь в части доступности и простоты, и при необходимости обеспечить совершенствование этой процедуры.