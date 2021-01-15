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15.01.2021 13:03
Рубрика: Власть

Захарова оценила риск ухудшения отношений России и США

Текст: Юрий Когалов
Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

Риск ухудшения отношений между Россией и США по-прежнему сохраняется. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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По ее мнению, в этом вопросе все зависит от Вашингтона. Дипломат обратила внимание, что в США Россию воспринимают как врага. "Недружественные и деструктивные шаги США, направленные на углубление кризиса в двусторонних делах, включали и введение разнообразных антироссийских санкций, и фактически слом всей существовавшей архитектуры контроля над вооружениями, и запугивание, и угрозы", - напомнила Захарова о событиях последних лет. По ее словам, были заблокированы все позитивные сдвиги в двустороннем сотрудничестве.

Дипломат отметила, что Москва готова вести с Вашингтоном диалог по всем темам, которые представляют интерес, если американская сторона будет на это настроена. А вот попытки США путем угроз и запугивания добиться односторонних уступок Захарова назвала "бесперспективными" и "контрпродуктивными".

"Мы осознаем риск возможной дальнейшей деградации ситуации, однако выбор в данном случае за американцами", - подчеркнула представитель МИД РФ.

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