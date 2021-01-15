В Голландии дайверы нашли затонувший в XVIII веке британский фрегат

Вблизи необитаемого острова Разенде Бол голландские подводные археологи нашли затонувший 222 года тому назад британский военный фрегат Apollo. Кроме остова судна дайверы нашли пушки, военное снаряжение и другие ценные артефакты.

Как сообщает Newsflash, летом 2020 года Агентство культурного наследия Нидерландов заказало археологам провести подводную съемку места кораблекрушения. После чего в январе дайверы приступили к подводным исследованиям и подняли с семиметровой глубины артефакты.

Несмотря на столетия проведенные под слоем ила на предметах сохранились золотые оттиски королевского шифра правящего английского короля Георга III. Кроме того, с места крушения извлечены кожаные ножны для штыков, на которых изображена "Широкая стрела" - клеймо Королевского флота.

38-пушечный фрегат Apollo был построен в 1794 году. Через два года судно участвовало в захвате французского корвета Legere, на котором находилось 22 пушки и 168 человек команды. В декабре 1796 года у берегов Ирландии была захвачена 14-пушечная французская каперская шхуна Deux Amis, водоизмещением 100 тонн.

Позже Apollo вошел в состав эскадры, которой было поручено предотвратить французское вторжение в Великобританию. Утром 6 января 1799 года фрегат под командованием капитана Питера Халкетта погнался за голландским судном, но в утреннем тумане налетел на мель Хаак у берегов Тексела. Пытаясь сняться с мели команда корабля выкинула за борт пушки и часть провизии, но безуспешно, и фрегат затонул.

250 матросов и морских пехотинцев были эвакуированы прусским галиотом, который 11 января доставил их в Великобританию. Для выяснения причин гибели корабля был создан военно-морской трибунал. Штурман Apollo Джон Брюс был признан виновным, как проявивший большую нехватку мастерства, и уволен с военно-морской службы. Трибунал оправдал капитана Питера Халкетта, который вернулся на флот и в 1837 году стал адмиралом.