Зейн Малик из One Direction выпустил альбом, посвященный жене и дочери

В новом диске Зейна Малика из One Direction, получившем название Nobody is Listening, 11 песен. Он очень нежный и лиричный - мягким, чарующим голосом музыкант наговаривает, напевает неспешные, мелодичные и очень красивые строчки. Ведь все эти песни артист посвятил американской супермодели палестинского происхождения Джиджи Хадид, которая в конце 2020 года родила ему долгожданную дочку.

Первый сингл с альбома - Better - собрал уже более 28 миллионов просмотров в интернете. Но и остальные 10 песен очень хороши. Это медленные, душевные, обволакивающие композиции о счастье, тепле, гармонии любви. Под них так приятно танцевать, думая о прекрасном и позитивном.

Треков для дискотек при этом, пожалуй, лишь два: Sweat и дуэт с рэпером Delvin - Nine Window Still - упругий, драматичный, напевный, наследующий творчеству Стинга середины 80-х.

На двух предыдущих альбомах Зейна быстрых песен было, конечно, больше. Но теперь он реализовал себя в первую очередь как тонкий, мудрый и светлый лирик.

Вот трейлер нового диска, который содержит фрагменты всех 11 новых песен.

Кстати

Любопытно, как по-разному продвигают новые песни сами артисты. Вот и Зейн Малик был оригинален! Перед выходом диска он сообщил поклонникам номер телефона, по которому можно было послушать его новые песни. И ведь многие звонили! В трубке часто бывало "занято"…