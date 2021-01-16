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69-летний актер Владимир Конкин победил коронавирус

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    16.01.2021, 14:06
Текст:   Олег Усков

Заслуженный артист РФ, актер театра и кино Владимир Конкин переболел коронавирусом, причем достаточно тяжело - пик болезни пришелся на новогодние праздники. Но сейчас артист, известный ролями Павки Корчагина и Володи Шарапова, чувствует себя "нормально".

Фото: instagram.com/lanadelrey
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Конкина Елену Переслени.

"Он вылечился от коронавируса. У него еще пневмония, он дома находится под наблюдением врачей", - сказала она, уточняя, что актер заболел 27 декабря, лечился дома и "сам вирус убит". Но "восстановление медленно идет".

"Его уже выпускают. Ему нужен свежий воздух, реабилитация", - пояснила директор.

Владимир Конкин родился в 1951 году в Саратове. Помимо сериалов "Как закалялась сталь" и "Место встречи изменить нельзя", снялся в лентах "Аты-баты, шли солдаты", "Батальоны просят огня", "Романс о влюбленных", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна".

Ранее сообщалось, что актер потерял единственную дочь.

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