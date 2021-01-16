Армин Лашет избран новым лидером правящей в Германии партии ХДС

Новости

Биатлонистка Акимова выиграла спринт на этапе Кубка IBU 15:03
Власти Москвы озвучили планы по развитию МЦД 15:01
Глава управления ГО и ЧС Норильска задержан по делу о сходе лавины 14:51
Капризов рассказал о дебюте в НХЛ 14:41
"Годзилла против Конга" выйдет раньше, чем ранее планировалось 14:35
В "Лунном рыцаре" сыграет Итан Хоук 14:21
Задержан подозреваемый в убийстве главного редактора "Рязань.Лайф" 14:16
Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей 14:10
69-летний актер Владимир Конкин победил коронавирус 14:06
В Рязани убита главный редактор портала "Рязань.Лайф" 13:52
Опубликованы первые кадры и детали сюжета нового фильма Mortal Kombat 13:42
Три кинематографиста из России вошли в программу Berlinale Talents 13:38
Больных из оставшейся без воды Питкяранты перевозят в другие города 13:28
Пилот сериала The Last of Us снимет российский режиссер Кантемир Балагов 13:14
В КБР блогеры втянули 600 человек в финансовую пирамиду в Instagram 13:08
В Facebook запретили анонсы мероприятий перед инаугурацией Байдена 13:00
Три мужчины и женщина погибли при пожаре в Твери 12:59
Солист группы Vanilla Fudge Тим Богерт скончался в США 12:29
Ученый предсказал спад коронавируса в 2021 году 12:16
Владимир Путин пожелал здоровья отмечающему 87-летие Василию Лановому 12:14
На космодроме Восточный появится аэропорт 12:05
Летчики Северного флота заступили на охрану госграницы России в Арктике 12:05
Оперштаб: Еще 5639 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:54
Андрей Бочкарев: Новая станция "Печатники" МЦД-2 в сентябре откроется для пассажиров 11:52
На Кубани из-за метели объявлено экстренное предупреждение 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
16.01.2021 14:08
Рубрика: В мире

Армин Лашет избран новым лидером правящей в Германии партии ХДС

Текст: Екатерина Забродина
Новым главой правящего в Германии Христианско-демократического союза, а значит - потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера Германии становится 59-летний Армин Лашет, один из самых популярных в стране региональных политиков, который с 2017 года возглавляет правительство земли Северный Рейн - Вестфалия. За него проголосовали большинство участников партийного съезда ХДС, который из-за пандемии впервые прошел в формате цифровой конференции. Теперь результаты волеизъявления онлайн делегатам предстоит подтвердить по почте. Тогда они будут признаны официально.

Как передает Spiegel online, голосование в виртуальном пленарном зале прошло в два этапа. В первом туре бизнесмен и юрист Фридрих Мерц получил 385 голосов, нога в ногу с ним шел господин Лашет (380 голосов), на третьем месте - глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген, который, таким образом, выбыл из гонки. Сразу же после этого состоялся второй тур, по итогам которого премьер земли Северный Рейн - Вестфалия оставил Мерца позади (521 против 466 поданных голосов).

Разведка Германии предстанет перед ЕСПЧ за нелегальную слежку

Как ранее писала "РГ", во внешней политике проигравшие кандидаты Реттген и Мерц выступали за укрепление трансатлантических связей, поддерживали усиление санкций в отношении РФ и ставили под сомнение завершение "Северного потока-2". В интервью "РГ" немецкий политолог Александр Рар признавал, что взгляды Армина Лашета нельзя назвать антироссийскими. Двадцать лет назад он возглавлял в Европарламенте внешнеполитический комитет и продвигал идею строительства общего пространства между ЕС и РФ от Лиссабона до Владивостока.

В мире Европа Германия РГ-Фото

Главное сегодня

МИД: Договор об открытом небе развалился из-за ориентации европейцев на США
Германия назвала возможную преграду для достройки "Северного потока-2"
Летчики Северного флота заступили на охрану госграницы России в Арктике
В Facebook запретили анонсы мероприятий перед инаугурацией Байдена
Задержан подозреваемый в убийстве главного редактора "Рязань.Лайф"
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"