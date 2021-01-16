Армин Лашет избран новым лидером правящей в Германии партии ХДС

Новым главой правящего в Германии Христианско-демократического союза, а значит - потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера Германии становится 59-летний Армин Лашет, один из самых популярных в стране региональных политиков, который с 2017 года возглавляет правительство земли Северный Рейн - Вестфалия. За него проголосовали большинство участников партийного съезда ХДС, который из-за пандемии впервые прошел в формате цифровой конференции. Теперь результаты волеизъявления онлайн делегатам предстоит подтвердить по почте. Тогда они будут признаны официально.

Как передает Spiegel online, голосование в виртуальном пленарном зале прошло в два этапа. В первом туре бизнесмен и юрист Фридрих Мерц получил 385 голосов, нога в ногу с ним шел господин Лашет (380 голосов), на третьем месте - глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген, который, таким образом, выбыл из гонки. Сразу же после этого состоялся второй тур, по итогам которого премьер земли Северный Рейн - Вестфалия оставил Мерца позади (521 против 466 поданных голосов).

Как ранее писала "РГ", во внешней политике проигравшие кандидаты Реттген и Мерц выступали за укрепление трансатлантических связей, поддерживали усиление санкций в отношении РФ и ставили под сомнение завершение "Северного потока-2". В интервью "РГ" немецкий политолог Александр Рар признавал, что взгляды Армина Лашета нельзя назвать антироссийскими. Двадцать лет назад он возглавлял в Европарламенте внешнеполитический комитет и продвигал идею строительства общего пространства между ЕС и РФ от Лиссабона до Владивостока.