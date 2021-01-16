Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам

Виктория Нуланд выдвинута на пост замгоссекретаря Госдепа США по политическим вопросам. Об этом сообщает агентство АР.

"Байден назначит Венди Шерман заместителем госсекретаря, а Викторию Нуланд - заместителем госсекретаря по политическим вопросам, занимая вторую и третью по величине должности соответственно. Они были среди чиновников, выбранных для работы под началом нового государственного секретаря Энтони Блинкена", - говорится в публикации, посвященной очередным кадровым назначениям Байдена.

Как, в свою очередь отмечает издание National Interest, это сообщение, несомненно, станет источником радости для правительства Киева. "Одновременно Вашингтон посылает Москве, пожалуй, самый четкий сигнал о том, что перспективы значимого российско-американского сближения при администрации Байдена выглядят крайне скромными", - резюмирует издание.

Нуланд отработала в Госдепартаменте более 30 лет. Она была главным чиновником по России и странам бывшего СССР, постпредом при НАТО, и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Работала в Китае, России и Монголии, владеет русским языком.

Виктория Нуланд сыграла ключевую роль в содействии перевороту на Украине, который привел к гражданской войне, обошедшейся в 10 тысяч жизней и приведшей к появлению более миллиона перемещенных лиц. Она также поддерживает радикальное увеличение военных расходов, расширение НАТО и враждебное отношение к России.