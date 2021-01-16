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16.01.2021 17:19
Рубрика: В мире

Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам

Текст: Александр Саможнев

Виктория Нуланд выдвинута на пост замгоссекретаря Госдепа США по политическим вопросам. Об этом сообщает агентство АР.

"Байден назначит Венди Шерман заместителем госсекретаря, а Викторию Нуланд - заместителем госсекретаря по политическим вопросам, занимая вторую и третью по величине должности соответственно. Они были среди чиновников, выбранных для работы под началом нового государственного секретаря Энтони Блинкена", - говорится в публикации, посвященной очередным кадровым назначениям Байдена.

Фото: AP Photo/Jeff Chiu, File
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Как, в свою очередь отмечает издание National Interest, это сообщение, несомненно, станет источником радости для правительства Киева. "Одновременно Вашингтон посылает Москве, пожалуй, самый четкий сигнал о том, что перспективы значимого российско-американского сближения при администрации Байдена выглядят крайне скромными", - резюмирует издание.

Нуланд отработала в Госдепартаменте более 30 лет. Она была главным чиновником по России и странам бывшего СССР, постпредом при НАТО, и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Работала в Китае, России и Монголии, владеет русским языком.

Виктория Нуланд сыграла ключевую роль в содействии перевороту на Украине, который привел к гражданской войне, обошедшейся в 10 тысяч жизней и приведшей к появлению более миллиона перемещенных лиц. Она также поддерживает радикальное увеличение военных расходов, расширение НАТО и враждебное отношение к России.

В мире США В мире экс-СССР Украина Выборы президента США-2020 Политический кризис на Украине Россия и США

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