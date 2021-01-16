Банкир Бенджамин де Ротшильд умер в возрасте 57 лет

Французский банкир барон Бенджамин де Ротшильд умер в возрасте 57 лет в своем поместье в швейцарском Преньи. Об этом сообщает агентство AFP.

"Ариан де Ротшильд и ее дочери с большой грустью сообщают о смерти мужа и отца Бенджамина де Ротшильда", - цитирует агентство заявление семьи. По данным родственников, причиной смерти стал сердечный приступ.

Де Ротшильд родился в 1963 году в городе Нёйи-сюр-Сен в семье Эдмона де Ротшильда, продолжившего династию французской ветви Ротшильдов.

С 1997 года Бенджамин был председателем совета директоров Edmond de Rothschild Holding, управляющей группой Edmond de Rothschild. Она специализируется на частных банковских услугах. По оценкам специалистов, стоимость активов группы составляет около 160 миллиардов евро.