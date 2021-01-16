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16.01.2021 15:03
Рубрика: Спорт

Биатлонистка Акимова выиграла спринт на этапе Кубка IBU

Текст: Максим Домчев

Российская биатлонистка Татьяна Акимова стала сильнейшей в спринте на этапе Кубка Международного союза биатлонистов.

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Этап Кубка IBU проходит в немецком Арьере. В субботу прошла спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Сильнейшей стала россиянка Татьяна Акимова.

Она допустила один промах, а на преодоление трассы потратила 22 минуты 58,1 секунды. Второе место заняла еще одна представительница России Анастасия Шевченко. Допустив один промах, на финише она проиграла 4 секунды.

Бронза досталась спортсменке из Франции Камиль Бене, проигравшей лидеру более 5 секунд. При этом француженка прошла огневые рубежи без единого промаха.

Спорт Биатлон

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