Биатлонистка Акимова выиграла спринт на этапе Кубка IBU

Российская биатлонистка Татьяна Акимова стала сильнейшей в спринте на этапе Кубка Международного союза биатлонистов.

Этап Кубка IBU проходит в немецком Арьере. В субботу прошла спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Сильнейшей стала россиянка Татьяна Акимова.

Она допустила один промах, а на преодоление трассы потратила 22 минуты 58,1 секунды. Второе место заняла еще одна представительница России Анастасия Шевченко. Допустив один промах, на финише она проиграла 4 секунды.

Бронза досталась спортсменке из Франции Камиль Бене, проигравшей лидеру более 5 секунд. При этом француженка прошла огневые рубежи без единого промаха.