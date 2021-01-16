Бизнес-образование стало менее значимым для работодателей

Только каждый пятый руководитель уверен в престижности бизнес-образования. Около трети считают, что оно дает необходимые знания и навыки для успешной работы. При этом большинство работодателей не готовы переплачивать за сотрудников, получивших диплом Master of Business Administration (МВА).

Степень MBA постепенно теряет популярность как среди работодателей, так и среди самих управленцев. Как показал опрос Super Job, если в 2009 году диплом MBA дополнительным преимуществом при трудоустройстве считали 76 процентов, в 2015 году - уже 65 процентов, а в 2020-м - 60 процентов.

По мнению 11 процентов управленцев, программы MBA помогают обрести связи и знакомства в бизнес-среде. Столько же полагают, что степень MBA дает возможность работать в крупной или зарубежной компании.

Совместное исследование международной рекрутинговой компании Hays в России, Skyeng и Geek Brains показало, что получили или находятся в процессе получения степени MBA 12 процентов респондентов (опрос проводился с мая по июль 2020 года). В ближайшие 1-3 года получить степень рассчитывают 18 процентов, 45 процентов не планируют, но допускают для себя такой вариант в долгосрочной перспективе. А четверть опрошенных вообще не планируют получать степень.

В 2016 году Hays в России проводила аналогичное исследование актуальности MBA среди работодателей и профессионалов. Тогда 27 процентов респондентов ответили, что уже получили МВА или сейчас находятся в процессе учебы, 53 процента - то есть на 35 процентов больше, чем в 2020 году, - планировали получить диплом в ближайшее время, и 20 процентов не планировали получать МВА вообще.

-Я не обращаю внимание на наличие или отсутствие степени МВА в резюме, - рассказала "РГ" руководитель отдела подбора, интеграции и развития бренда работодателя FM Logistic Светлана Кузьмина. - Однако я всегда уточняла мотивацию пойти учиться при общении по телефону или во время личной встречи с кандидатом. Рынок очень гибко реагирует на все внешние изменения, работодатели проверяют практические знания кандидата, поэтому все чаще ориентируются именно на его практический опыт.

По словам рекрутеров, после получения степени MBA 85 процентов сотрудников рассчитывают на повышение зарплаты. Однако работодатели не спешат переплачивать за диплом.

-Только 18 процентов готовы поднять зарплату своим сотрудникам с MBA на 18-30 процентов, 16 процентов - на 11-20 процентов, - отметила операционный директор Hays Ольга Шамбер. - Большинство же работодателей говорят, что готовы рассмотреть повышение зарплаты сотрудников, получивших МВА, но не более, чем на 10 процентов. Половина работодателей также считает, что MBA не гарантирует профессионалу наличие необходимых навыков, и не рассматривает степень как преимущество при выборе кандидата.

Директор департамента маркетинга и PR кадровой компании UNITY Надежда Федотова подтвердила, что надежды соискателей на то, что степень MBA повысит стоимость их услуг на рынке труда, как правило, не оправдываются. "Так было до пандемии, и ту же ситуацию мы наблюдаем сейчас. Из-за коронакризиса конкуренция на рынке труда топ-менеджеров обострилась. Вакансий стало меньше, а зарплаты снизились. Пока нет оснований прогнозировать изменение динамики на зарплатном рынке", - добавила она.

Как показывает опыт рекрутеров, в конкурсе на вакансию кандидат с MBA может получить некоторое преимущество, если диплом получен за границей по актуальной программе обучения и работодатель уверен, что знания, приобретенные соискателем, применимы в компании. На практике такое сочетание факторов встречается редко, и, выбирая сотрудников, компании смотрят на реальные достижения кандидатов на прошлых местах работы, готовы ли они внедрять инновации, могут ли предложить нестандартные решения бизнес-кейсов.

Свои коррективы в требования к управленцам внесла и пандемия. Топ-менеджеры, в отличие от рядовых сотрудников, не могут работать удаленно пять дней в неделю. Работодатели ожидают, что они будут готовы к выходу в офис, очному общению с клиентами, подчиненными и руководством.

- Сейчас работодатели заинтересованы в сотрудниках с развитым стратегическим мышлением, тех, кто может предложить компании новый курс развития, - говорит Надежда Федотова. - Ценятся кандидаты, которые сталкивались с кризисными ситуациями в других компаниях (в частности, в кризисы 2008 и 2014 года), и смогли предложить работодателям эффективные решения. Также кандидатам на позиции топ-менеджеров важно знать, как грамотно управлять подчиненными, работающими в распределенных командах. Необходимо разбираться в последних инновациях в своей отрасли и быть готовыми оцифровывать процессы.

По словам Ольги Шамбер, руководителям необходимо быть максимально адаптивными к быстро меняющимся условиям, а также в кризисном состоянии вести команду за собой. Не менее ценным стало умение сохранять персонал, оптимизировать издержки и выводить компанию из кризиса. "Сегодня топам важно уметь управлять удаленными и гибридными командами, при этом показывая эффективные результаты управления, мыслить одновременно стратегически и тактически, искать новые методы мотивации и повышения лояльности сотрудников", - отметила эксперт.