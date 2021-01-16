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16.01.2021 12:22
Рубрика: Культура

Большой театр за год потерял 1,3 млрд рублей

Текст: Наталья Лебедева
В Большом театре подсчитали, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса они потеряли 1,3 млрд рублей только от нереализованных билетов.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"Если говорить о наших потерях, то потери от нереализованных билетов в ГАБТ 2020 году составили 1,3 млрд рублей, но это исходя из реальной заполняемости зала театра, которая до пандемии составляла 98%", - рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь театра Катерина Новикова.

Фото: kinopoisk.ru
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Еще предстоит оценить финансовые потери театра, связанные с отменой гастролей и спектаклей, изменениями в репертуаре. Как пояснила Новикова, точные цифры будут известны в марте-апреле, когда будет подведен итоговый баланс.

О планах на 2021 год в Большом театре пока говорят с осторожностью. Пока сложно точно спрогнозировать, когда отступит коронавирус и учреждения культуры вернуться к привычному режиму работы.

"С одной стороны постепенно, будем надеяться, что (максимальная заполняемость залов) 25% сменится на 50%, потому на 75% и вернется в конце к 100% заполняемости зала", - отметила пресс-секретарь театра.

Но даже если снимут все ограничения, побороть страх людей будет не так просто. "Как быстро к нам вернется зритель, на этот вопрос ответить достаточно сложно", - добавила Новикова.

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