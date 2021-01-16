Через 20-30 лет температура Земли достигнет критической отметки

Ученые из Университета Северной Аризоны, Центра исследования климата Вудвелла (США) и Университета Вайкато (Новая Зеландия) провели исследование, которое показало, что планета Земля подходит к тому уровню, когда растения начнут терять способность фотосинтеза, важнейшей химической реакции, необходимой всему живому.

Они изучили данные за последние 20 лет с измерительных приборов в каждом крупном биоме по всему миру. В результате сумели установить критическую отметку температуры, за пределами которой способность растений поглощать атмосферный углерод уменьшается, а высвобождение ускоряется. Для процесса фотосинтеза есть свои границы температурного диапазона, за пределами которых его эффективность резко снижается. Так, у наиболее распространенных растений с С3-фотосинтезом предел поглощения углерода достигается при 18 градусах, а для растений с С4-фотосинтезом при 28 градусах. Превышение этого порога означает, что Земля достигнет критической отметки температуры.

Уже сейчас, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, биосфера поглощает больше углекислого газа, чем высвобождает, растительный мир менее интенсивно поглощает избыток углерода из углекислого газа, образующего в результате деятельности человека.

На сегодняшний день, отмечают ученые, температурный пик коснулся лишь 10 процентов биосферы. Но из-за быстро меняющихся климатических условий в сторону глобального потепления и нынешних темпах выбросов такого пика могут достигнуть до половины биом на планете. И первыми это коснется богатых углеродом тропических лесов в Амазонии и Юго-Восточной Азии и таежных массивов в России и Канаде. "Способность Земли поглощать почти треть антропогенных выбросов углерода через растения уменьшится вдвое в течение следующих 20 лет", - пишут исследователи. В результате биомы превратятся из поглотителей углерода в его источники.