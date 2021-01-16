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16.01.2021 18:21
Рубрика: В мире

ДНР и ЛНР передадут Киеву группу удерживаемых лиц

Текст: Александр Саможнев

Луганская и Донецкая народные республики в одностороннем порядке передадут Киеву украинцев, находящихся в местах лишения свободы.

На Украине сфера обслуживания перейдет с 16 января на украинский язык

Такое решение приняли в руководстве республик в качестве жеста "гуманизма и милосердия в преддверии праздника Крещение Господне", говорится в совместном заявлении.

При этом отмечается, что в число передаваемых граждан войдут женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями люди, которые не принимали участия в вооруженных действиях против республик и по возвращении на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям.

Передача ДНР и ЛНР в одностороннем порядке группы лиц стала возможной благодаря посредничеству председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

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