ДНР и ЛНР передадут Киеву группу удерживаемых лиц

Луганская и Донецкая народные республики в одностороннем порядке передадут Киеву украинцев, находящихся в местах лишения свободы.

Такое решение приняли в руководстве республик в качестве жеста "гуманизма и милосердия в преддверии праздника Крещение Господне", говорится в совместном заявлении.

При этом отмечается, что в число передаваемых граждан войдут женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями люди, которые не принимали участия в вооруженных действиях против республик и по возвращении на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям.

Передача ДНР и ЛНР в одностороннем порядке группы лиц стала возможной благодаря посредничеству председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.