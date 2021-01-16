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16.01.2021 09:34
Рубрика: В мире

Германия назвала возможную преграду для достройки "Северного потока-2"

Текст: Александр Саможнев
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Возможное продление локдауна в Германии может привести не только к тяжелейшим последствиям для экономики, но и, вероятно, повлияет на строительство газопровода "Северный поток-2", заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт в эфире телеканала "360".

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Газопровод "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году

По оценкам парламентария, ограничительные меры являются серьезным испытание для экономики. Большинство малого и среднего бизнеса нормально восстановиться не сможет. Целые отрасли останутся в руинах. Это приведет к росту безработицы и невозврату банковских кредитов. При этом возможные экономические последствия затронут и все соседние государства, в том числе и Россию, с которой у Германии есть общий проект - "Северный поток-2".

Между тем Германия продлила разрешение на прокладку труб газопровода в своих водах. Также должно возобновиться строительство в водах Дании, сообщает телеканал Euronews.

Из-за угрозы американских санкций из проекта вышли уже несколько европейских компаний, в том числе швейцарская фирма, чьи суда прокладывали трубы. Теперь в Балтике работают российские корабли. В Берлине ожидают прояснения ситуации после переговоров с новой американской администрацией.

"В решении о санкциях, которые были приняты Вашингтоном в декабре, подчеркивается, что до введения санкций пройдут межправительственные консультации. Мы считаем это позитивным моментом и, конечно же, хотим обсудить эту тему с коллегами из Вашингтона, как только новая администрация примет дела", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Сейчас уложено уже более 90 процентов труб, но проект подвергается постоянному давлению со стороны США. Американцы заявляют, что "Северный поток-2" поставит Европу в зависимость от российского газа. В Москве обвиняют США в нечестной конкуренции из желания продавать европейцам свой более дорогой сжиженный газ.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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