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16.01.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Глава Росаккредитации рассказал, как избежать мошенников при поверке

Текст: Игорь Зубков
"Дистанционная" поверка счетчиков воды по фотографии невозможна, поверка во всех случаях требует подключения эталонного оборудования, отметил глава Росаккредитации Назарий Скрыпник в интервью "Российской газете".
Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник. Фото: Росаккредитация Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник. Фото: Росаккредитация
Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник. Фото: Росаккредитация
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Открыт сервис для защиты от мошенников при поверке счетчиков

Работы по поверке счетчиков воды имеют право проводить только аккредитованные организации. Именно они могут вносить сведения о поверке в единый реестр Росстандарта. Такая запись в реестре с сентября прошлого года является единственным официальным подтверждением, что водосчетчик поверен. Бумажное свидетельство выдается только по желанию заявителя и не имеет юридической силы.

"Для борьбы с мошенниками, которые предлагают услуги по поверке, но не имеют на это право, мы открыли специальный электронный сервис с актуальной информацией о компаниях-поверителях, - сказал Назарий Скрыпник. - В России работает несколько сотен таких организаций. Теперь граждане могут в один клик получить достоверную информацию о компаниях, которые имеют право проводить поверку в их регионе. Найти организацию в реестре можно по ИНН или названию. Если компании в нем нет, лучше выбрать другую организацию. В этом наш сервис также поможет".

Глава Росаккредитации добавил, что если мошенники предлагают заманчивую цену за поверку, сэкономить не получится, ее результат будет недействительным. "Стоимость поверки счетчиков в различных регионах страны находится в диапазоне 300-1500 руб. в зависимости от типа конкретного прибора и методики поверки", - сказал он.

Самый распространенный показатель для выявления тех, кто нечист на руку - когда количество проведенных поверок превышает все мыслимые физические возможности компании, отметил Назарий Скрыпник. "Чтобы выявить нарушителей, мы работаем по конкретным индикаторам риска", - сказал он.

Полностью интервью с руководителем Росаккредитации Назарием Скрыпником читайте в ближайших номерах "Российской газеты"

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