Гол Проворова принес победу "Филадельфии" над "Питтсбургом"

Российский защитник Иван Проворов забросил победную шайбу "Филадельфии" в матче против "Питтсбурга".

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" уверенно переиграла "Питтсбург" - 5:2. Одним из героев встречи стал российский защитник Иван Проворов. Воспитанник ярославского хоккея забросил в этом матче первую шайбу в сезоне, которая стала для его клуба победной.

В составе победителей также отличились оформивший хет-трик Трэвис Конекны и Оскар Линдблом. В составе "пингвинов" голы на счету Сидни Кросби и Брэндона Танева. Российский форвард Евгений Малкин очков не набрал.

В другом матче "Вашингтон" обыграл "Баффало" - 2:1. Российские игроки в этой встрече набранными очками не отметились.