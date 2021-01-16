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16.01.2021 11:38
Рубрика: В мире

Иран провел пуски баллистических ракет в Индийском океане

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Иранские военные в ходе учений в северной части Индийского океана провели пуски баллистических ракет, сообщило агентство Tasnim.

ВМС Ирана прогнали из района военных учений иностранную подводную лодку

По его данным, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана использовал баллистические ракеты дальнего радиуса действия различных классов, которые на расстоянии 1,8 тысячи километров поразили корабли условного противника.

КСИР накануне начал ежегодные военные маневры "Великий пророк -15". На учениях задействуются БПЛА, испытываются баллистические ракеты малой дальности типа "Зульфикар", "Зальзаль" и "Дизфуль".

В мире Ближний Восток Иран

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