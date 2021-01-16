Иран провел пуски баллистических ракет в Индийском океане

Иранские военные в ходе учений в северной части Индийского океана провели пуски баллистических ракет, сообщило агентство Tasnim.
По его данным, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана использовал баллистические ракеты дальнего радиуса действия различных классов, которые на расстоянии 1,8 тысячи километров поразили корабли условного противника.
КСИР накануне начал ежегодные военные маневры "Великий пророк -15". На учениях задействуются БПЛА, испытываются баллистические ракеты малой дальности типа "Зульфикар", "Зальзаль" и "Дизфуль".