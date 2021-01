Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us

Российский режиссер Кантемир Балагов, удостоенный наград за фильм "Дылда", будет работать над пилотным выпуском сериала по мотивам компьютерной игры The Last of Us, разработанной американской студией Naughty Dog. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Балагов уже прокомментировал данную новость в своем Instagram. "Пишу с трясущимися руками", - признался он, отметив, что мечты сбываются. По словам режиссера, он большой фанат игры The Last Of Us, которая открыла в нем "что-то новое". "Я до последнего не верил, что это станет возможным", - написал Балагов.

О планах выпуска сериала на основе игры The Last of Us в прошлом году заявила американская телекомпания HBO, сообщает ТАСС. По данным The Hollywood Reporter, выбор Балагова режиссером пилотного выпуска показывает, что HBO стремится к серьезному драматическому тону адаптации.

Ранее ожидалось, что пилотную серию будет снимать шведский режиссер Йохан Ренк, известный по работе над сериалом "Чернобыль" (2019). Однако он не смог из-за наличия других планов.