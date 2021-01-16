Капризов рассказал о дебюте в НХЛ

Российский нападающий Кирилл Капризов рассказал о своей дебюте в Национальной хоккейной лиге и о том, сколько голов он надеется забить в этом сезоне.

В дебютном матче против "Лос-Анджелеса" Капризов стал героем матча, принеся своей команде победу в овертайме. На его счету также две результативные передачи и масса хвалебных отзывов по обе стороны океана. Капризов признался, что не думал о том, что получится забить.

"Об этом особо не думал. Просто по игре получилось так - забить в овертайме. На моем месте мог быть кто-то другой из команды, кто выходил на лед. Это ведь только стечение обстоятельств. В первых сменах было маленько непривычно. Я чуть присматривался к НХЛ. Что-то было в новинку, какая тут атмосфера. Жаль только, что не было зрителей. Ну а потом я вкатился, и стало намного проще", - приводит слова Капризова сайт НХЛ.

В тоже время российский нападающий отметил, что его гол коньком в ворота "Лос-Анджелеса" получился курьезным. Капризов перехватил пас соперника, вышел один на один, но в последний момент шайба нашла его конек и отлетела в сетку. Арбитры взятие ворот засчитали, поскольку акцентированного движения ногой не было.

"Мне повезло, конечно. Но в итоге ведь нормально получилось. Я вообще хотел сделать немного другое, но как вышло, так вышло", - сказал он.

Капризов также ответил на вопрос о том, сколько шайб в этом сезоне он планирует забросить.

"Я не поставил перед собой задачу, чтобы забить в этом сезоне 550 голов. Самое главное, чтобы команда была успешной. А остальное второстепенно. Просто нужно отдаваться в игре, стараться в каждом матче. В таком случае к тебе само все придет, и команда побеждает. Когда каждый работает на коллектив", - сказал он.