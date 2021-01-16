Новости

Биатлонистка Акимова выиграла спринт на этапе Кубка IBU 15:03
Власти Москвы озвучили планы по развитию МЦД 15:01
Глава управления ГО и ЧС Норильска задержан по делу о сходе лавины 14:51
Капризов рассказал о дебюте в НХЛ 14:41
"Годзилла против Конга" выйдет раньше, чем ранее планировалось 14:35
В "Лунном рыцаре" сыграет Итан Хоук 14:21
Задержан подозреваемый в убийстве главного редактора "Рязань.Лайф" 14:16
Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей 14:10
69-летний актер Владимир Конкин победил коронавирус 14:06
В Рязани убита главный редактор портала "Рязань.Лайф" 13:52
Опубликованы первые кадры и детали сюжета нового фильма Mortal Kombat 13:42
Три кинематографиста из России вошли в программу Berlinale Talents 13:38
Больных из оставшейся без воды Питкяранты перевозят в другие города 13:28
Пилот сериала The Last of Us снимет российский режиссер Кантемир Балагов 13:14
В КБР блогеры втянули 600 человек в финансовую пирамиду в Instagram 13:08
В Facebook запретили анонсы мероприятий перед инаугурацией Байдена 13:00
Три мужчины и женщина погибли при пожаре в Твери 12:59
Солист группы Vanilla Fudge Тим Богерт скончался в США 12:29
Ученый предсказал спад коронавируса в 2021 году 12:16
Владимир Путин пожелал здоровья отмечающему 87-летие Василию Лановому 12:14
На космодроме Восточный появится аэропорт 12:05
Летчики Северного флота заступили на охрану госграницы России в Арктике 12:05
Оперштаб: Еще 5639 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:54
Андрей Бочкарев: Новая станция "Печатники" МЦД-2 в сентябре откроется для пассажиров 11:52
На Кубани из-за метели объявлено экстренное предупреждение 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
16.01.2021 14:41
Рубрика: Спорт

Капризов рассказал о дебюте в НХЛ

Текст: Максим Домчев

Российский нападающий Кирилл Капризов рассказал о своей дебюте в Национальной хоккейной лиге и о том, сколько голов он надеется забить в этом сезоне.

Свечников стал первым автором гола среди россиян в новом сезоне НХЛ

В дебютном матче против "Лос-Анджелеса" Капризов стал героем матча, принеся своей команде победу в овертайме. На его счету также две результативные передачи и масса хвалебных отзывов по обе стороны океана. Капризов признался, что не думал о том, что получится забить.

"Об этом особо не думал. Просто по игре получилось так - забить в овертайме. На моем месте мог быть кто-то другой из команды, кто выходил на лед. Это ведь только стечение обстоятельств. В первых сменах было маленько непривычно. Я чуть присматривался к НХЛ. Что-то было в новинку, какая тут атмосфера. Жаль только, что не было зрителей. Ну а потом я вкатился, и стало намного проще", - приводит слова Капризова сайт НХЛ.

В тоже время российский нападающий отметил, что его гол коньком в ворота "Лос-Анджелеса" получился курьезным. Капризов перехватил пас соперника, вышел один на один, но в последний момент шайба нашла его конек и отлетела в сетку. Арбитры взятие ворот засчитали, поскольку акцентированного движения ногой не было.

Романов набрал первое очко в НХЛ в дебютном матче за "Монреаль"

"Мне повезло, конечно. Но в итоге ведь нормально получилось. Я вообще хотел сделать немного другое, но как вышло, так вышло", - сказал он.

Капризов также ответил на вопрос о том, сколько шайб в этом сезоне он планирует забросить.

"Я не поставил перед собой задачу, чтобы забить в этом сезоне 550 голов. Самое главное, чтобы команда была успешной. А остальное второстепенно. Просто нужно отдаваться в игре, стараться в каждом матче. В таком случае к тебе само все придет, и команда побеждает. Когда каждый работает на коллектив", - сказал он.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

Главное сегодня

МИД: Договор об открытом небе развалился из-за ориентации европейцев на США
Германия назвала возможную преграду для достройки "Северного потока-2"
Летчики Северного флота заступили на охрану госграницы России в Арктике
В Facebook запретили анонсы мероприятий перед инаугурацией Байдена
Задержан подозреваемый в убийстве главного редактора "Рязань.Лайф"
Федор Кудряшов: Цель сборной на Евро - выход в полуфинал
Уфа планирует подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030