Китайские ученые смоделировали варианты развития пандемии

Исследователи из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Народно-освободительной армии и нескольких НИИ китайской системы здравоохранения рассчитали возможные последствия эпидемии коронавируса.

"Развитие пандемии трудно предсказать, но моделирование может дать полезную информацию", - отметил профессор Сюй Цзяньго из CDC, возглавлявший работу ученых.

По его мнению, к началу марта количество заболевших может вырасти до 170 миллионов человек, а погибших от COVID-19 - до 5 миллионов человек. При этом больше всего от распространения эпидемии пострадают США, сообщает South China Morning Post. В худшем случае количество заболевших американцев достигнет 32 миллионов человек.

Даже при самом лучшем сценарии, при котором принимаются эффективные меры противодействия распространению инфекции, население соблюдает социальную дистанцию и носит маски, а также начинают действовать масштабные программы вакцинации, по прогнозам ученых, в мире к началу марта от COVID-19 могут скончаться еще 300 тыс.человек.

При этом, по словам профессора биологии и главного вирусолога GHRC в Техасском университете A&M Бенджамина Ноймана, предсказать развитие пандемии довольно сложно. Он считает, что в лучшем случае количество умерших от вируса не достигнет 3 миллионов человек. "Худший сценарий может быть намного хуже, чем 7 миллионов", - отмечает эксперт.

Между тем, по словам китайских исследователей, в том случае, если коронавирусу удастся адаптироваться, он может стать сезонным заболеванием.