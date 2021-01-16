Комитет ВОЗ высказался против обязательной вакцинации перед поездками

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила против введения обязательных ковид-паспортов для путешественников. "Пока все еще не ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу инфекции", - подчеркивается в заявлении комитета по чрезвычайной ситуации.

Входящие в комитет эксперты, аргументируя свою позицию, напомнили, что количество вакцины сейчас ограничено. Вместе с тем они пояснили, что тем, кто отправляется в поездки, необходимо соблюдать правила, направленные на снижение риска заражения.

На состоявшемся в Женеве заседании ВОЗ также говорили о выявленных в последнее время новых штаммах SARS-CoV-2, отличающихся высокой заразностью. Комитет призвал страны расширить лабораторные исследования по выявлению мутаций и делиться информацией с другими государствами.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в некоторых странах Европы и Африки количество заболевших растет. "Дело в том, что мы коллективно не достигаем успеха в прерывании цепочек передачи на уровне общин или внутри семей", - констатировал глава международной организации. Его слова приводит ТАСС.