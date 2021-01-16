Лукашенко: Беларусь может позволить себе независимую политику

Несмотря на то, что минувший год из-за пандемии коронавируса заставил народы мира надеть маски, кое с кого он их сорвал, вынужден был признать президент Беларуси на приеме по случаю старого Нового года, передает в субботу его пресс-служба.

"В ком-то мы разочаровались, к сожалению", - констатировал Александр Лукашенко, добавив при этом, что в ком-то нашли опору. "Мы увидели белорусов, которые в острый исторический момент остались верны чести и совести, что в наш прагматичный век особенно ценно", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что еще пару лет назад предупреждал, что страну будут "пробовать на зуб: достойно она или нет независимости". И в минувшем году, по его словам, Беларуси "фактически объявили войну. И развязана она была не против президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Если бы мы были слабыми, с нами бы разобрались без этих событий и без войны".

Суверенитет страны, подчеркнул Лукашенко, немыслим без сильной власти. "А сильная власть - это не один человек. Это нация, готовая сплотиться, когда государство находится под ударом". Вот почему, убежден он, сегодня не время для деликатности, хоть это и противоречит национальному характеру белорусов.

Часть гостей нынешнего праздника, уточнил президент, в силу профессиональной деятельности всегда на виду, кому-то пришлось стать публичным человеком, чтобы смело и открыто высказать свою гражданскую позицию. "Вы, может быть, даже не до конца осознали, что перевернули не просто очередную страницу нашей независимой истории, вы перевернули в кратчайший период времени сознание людей, по крайней мере, большинства общества. Вы показали, что значит любить Родину не на словах, а на деле. Показали, что значит быть истинным патриотом. Мы прошли через испытания, которые сломали не один народ, но мы взяли судьбу в свои руки. Мы проснулись, и это лучшее, что могло с нами, белорусами, произойти. Согласитесь, Беларусь заслуживает, чтобы мы берегли ее и дорожили своим национальным статусом. Статусом гражданина сильной и независимой страны", - сказал Лукашенко.

Но чтобы выжить, продолжал он, надо срывать маски и называть вещи своими именами. "Красивое слово "фейк" - это обычная ложь, а постправда - самая примитивная манипуляция сознанием человека. Но этим и другим технологиям мы, как прежде, противопоставим классическую объективную и честную журналистику, - сказал президент. - Нам надо противопоставить профессиональные успехи, спортивные победы и творческие достижения во имя страны. Многим очень важно научиться различать добро и зло".

Глава государства особо отметил профессионализм и смелость журналистов и операторов, которые, по его словам, стали в один ряд с силовиками. "Не меньшее мужество проявили спортсмены, артисты, врачи, педагоги, госслужащие. Именно такие люди сегодня находятся в этом зале", - сказал глава государства.

Обращаясь к аудитории, он в очередной раз дал понять, чтобы никто не сомневался в решительности руководства страны. "Я никогда не отступлю. Во-первых, кроме этой страны, у меня ничего нет. Я родился, жил и будут жить здесь. Здесь будут жить мои дети. Как и ваши, я убежден. Нас нигде никто не ждет. Во-вторых, я глубоко убежден, что мы правы".

Но если в стране не будут извлекать уроки из прошедших событий, предупредил президент, они могут повториться, но в больших масштабах. "И это главное, что мы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании", - резюмировал глава государства.

Во время праздничного вечера Александр Лукашенко вручил ордена, медали и Благодарности президента государственным деятелям, артистам и сотрудникам средств массовой информации.