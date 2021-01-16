Мэр Нью-Йорка заявил о нехватке вакцины от COVID-19

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что уже на следующей неделе вакцина от COVID-19 закончится. По словам политика, дефицит возник по вине федерального правительства. Градоначальник попросил отправить больше доз в Нью-Йорк.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал штрафовать медучреждения, которые делают прививку не тем, кому надо. Сейчас приоритетное внимание должно уделяться вакцинации медработников и жителей домов престарелых.

На деле же препарат в первую очередь достается политикам и богатым людям, которые используют свои деньги и власть, чтобы сделать укол раньше всех. Куомо пригрозил отозвать лицензии у врачей, медсестер и других лиц, которые не соблюдают правила распределения вакцин. А медучреждение могут оштрафовать на миллион долларов, сообщает NBC News.