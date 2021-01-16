Новости

"Тампа-Бэй" обыграла "Чикаго" благодаря 35 спасениям Василевского 09:05
Медведев предсказал сохранение холодных отношений с США 08:55
Гол Проворова принес победу "Филадельфии" над "Питтсбургом" 08:48
Россиянам рассказали об опасности долгого хранения новогодних елок 08:41
Эксперт назвал условия для получения пенсии больше 30 тысяч рублей 08:40
Трамп распорядился сократить государственные закупки из КНР 08:04
Мэр Нью-Йорка заявил о нехватке вакцины от COVID-19 07:52
Вирусолог оценил опасность мутаций коронавируса 07:47
Врач рассказал, как легко распознать "ковидный кашель" 07:43
На МКС приостановлены поиски второго места утечки воздуха 06:44
Министр здравоохранения США подал в отставку после атаки на Капитолий 06:40
Бразильская фармкомпания направила запрос на срочное использование "Спутника V" 06:18
Пушков: Вашингтон больше других сожалеет о выходе России из ДОН 05:42
Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us 05:41
В США "британский" штамм коронавируса в марте станет основным 05:19
США сократили численность своего контингента в Ираке и Афганистане 04:36
Минфин США выплатит крупным авиакомпаниям 12 миллиардов долларов 04:32
В США не стали обвинять протестующих в намерении убить конгрессменов 03:53
В России подготовили план исследований "Спутника V" на онкопациентах 03:46
CNN: Трампа проводят пушечным салютом и военным оркестром 03:13
На Украине сфера обслуживания перейдет с 16 января на украинский язык 02:32
Пентагон перебросит в Вашингтон 25 тысяч бойцов Нацгвардии 02:05
S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ со стабильным прогнозом 02:04
Трамп получил высшую награду Марокко 01:42
Комитет ВОЗ высказался против обязательной вакцинации перед поездками 01:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
16.01.2021 07:52
Рубрика: В мире

Мэр Нью-Йорка заявил о нехватке вакцины от COVID-19

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что уже на следующей неделе вакцина от COVID-19 закончится. По словам политика, дефицит возник по вине федерального правительства. Градоначальник попросил отправить больше доз в Нью-Йорк.

Фото: Ap Photo
Комитет ВОЗ высказался против обязательной вакцинации перед поездками

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал штрафовать медучреждения, которые делают прививку не тем, кому надо. Сейчас приоритетное внимание должно уделяться вакцинации медработников и жителей домов престарелых.

На деле же препарат в первую очередь достается политикам и богатым людям, которые используют свои деньги и власть, чтобы сделать укол раньше всех. Куомо пригрозил отозвать лицензии у врачей, медсестер и других лиц, которые не соблюдают правила распределения вакцин. А медучреждение могут оштрафовать на миллион долларов, сообщает NBC News.

В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пушков: Вашингтон больше других сожалеет о выходе России из ДОН
На Украине сфера обслуживания перейдет с 16 января на украинский язык
В России подготовили план исследований "Спутника V" на онкопациентах
Комитет ВОЗ высказался против обязательной вакцинации перед поездками
В Роспотребнадзоре назвали срок сохранения иммунитета к коронавирусу
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"