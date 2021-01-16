МИД России: В Боснии и Герцеговине усиливается антироссийская пропаганда

В МИД России обратили внимание на медийный ажиотаж вокруг темы принадлежности иконы Святого Николая Чудотворца, которая была вручена председательствующим Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком Сергею Лаврову в ходе визита в Сараево 14-15 декабря 2020 года.

"Несмотря на то, что российская сторона по дипломатическим каналам вернула икону дарителям для уточнения ее происхождения, в медийном пространстве БиГ и ряда других стран продолжают распространяться бездоказательные спекуляции о судьбе иконы, бросающие тень на Россию, - указывают в российском внешнеполитическом ведомстве. - Тиражируя инсинуации, основанные исключительно на догадках их авторов, ангажированные масс-медиа манипулируют данным сюжетом для сведения политических счетов внутри БиГ и для дискредитации нашей страны в глазах своей аудитории".

Дипломаты обратили внимание на то, что до сих пор не было предъявлено доказательств незаконности приобретения иконы последним владельцем. "Тем не менее, этот эпизод успел стать предметом циничных манипуляций и нечестной игры в медийном поле, - констатировали в МИД России. - Вместо того чтобы дождаться официального заключения компетентных органов (дело о принадлежности иконы передано в прокуратуру БиГ), недобросовестные журналисты выдвигают собственные фантазии за проверенную информацию. К сожалению, в очередной раз отмечаем, что некоторые средства массовой информации, следуя любимой западной "забаве" везде и во всем искать "руку Кремля", готовы использовать любой - в том числе максимально неуместный - повод для усиления антироссийской пропаганды".

Напомним, что украинская дипмиссия в Сараево заявила, что указанная икона является "объектом культурного наследия Украины" и якобы числится в розыске.

Между тем кабинет Милорада Додика полностью разъяснил ситуацию вокруг подаренной российскому министру иконы. В официальном сообщении сделан акцент на том, что она не была украдена, а являлась семейной и освященной. "После того, как председательствующий в Президиуме БиГ Милорад Додик вручил подарок главе российской дипломатии Сергею Лаврову, ряд СМИ, так называемые эксперты, высокопоставленные должностные лица БиГ и даже отдельные лица из Республики Сербской выступили с многочисленными неточными утверждениями и ложными обвинениями, - отмечается в заявлении. - Никто и ничто, а тем более гнусная ложь, не смогут испортить братские связи между двумя православными народами, а также отношения между сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины и политическим руководством России".