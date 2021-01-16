Минздрав проверит безопасность вакцины "Спутник V" для онкобольных

В России идет вакцинация против ковида. Ждали ее с нетерпением. А вот теперь, когда есть реальная возможность сделать прививку, появилось вокруг вакцинации немало сомнений, вопросов: кому, когда, в каком возрасте, какие противопоказания и так далее. Не навредит ли введение вакцины людям, страдающим хроническими болезнями? Можно ли ее вводить, например, онкопациентам, которые нередко в зоне риска

Потому очень важно, что Научный медицинский исследовательский центр радиологии вместе с Центром имени Гамалеи проведут исследования о влиянии вакцины "Спутник V" против коронавируса на пациентов с онкологическим диагнозом.

Вот что рассказал "РГ" главный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик Андрей Каприн:

В ближайшее время специалисты приступят к отбору онкопациентов в группу, которую будут вакцинировать. Отбор только на добровольных началах

- Любые исследования с участием онкологических больных требуют особого внимания, аккуратности и определённого научного подхода. И любая вакцинация онкологических пациентов должна основываться на научных данных, подтверждающих ее эффективность. Сейчас вместе с Центром имени Гамалеи нами запланировано научное клиническое исследование оценки эффективности и безопасности вакцины "Спутник V" у онкологических больных.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Эта вакцина входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения. Усилиями двух научных коллективов - онкологов и эпидемиологов - мы разработали дизайн исследования и планируем в ближайшее время его утвердить в министерстве здравоохранения для запуска.

Опять же в ближайшее время специалисты приступят к отбору онкопациентов в группу, которую будут вакцинировать. Отбор только на добровольных началах. Группа будет состоять из 250 человек. А на проведение самого исследования понадобится шесть-семь месяцев.

В настоящее время в мире разрабатывается более 200 различных вакцин против COVID-19. Нами выбран "Спутник V" потому, что эффективность этой вакцины против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 100%. Однако эффективность вакцины для применения ее в отношении пациентов с онкологическим диагнозом пока не исследована и требует глубокого клинического анализа и изучения. Чем и займутся ученые наших центров в ближайшее время.