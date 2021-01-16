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16.01.2021 / 11:24
Текст: Сергей Бабкин

Мороз в Москве: Батареи включили на максимум

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Температура в системе отопления столичных домов поднята на максимальный уровень из-за морозов. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает агентство "Москва".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
В Москву придет потепление

"Температура теплоносителя максимальная - 130 градусов, мы ее поднимали постепенно, как того требуют технологические процессы", - отметил заммэра. Процедура проводилась в автоматическом режиме с помощью современных датчиков.

Днем в воскресенье температура в Москве составляет минус 15, есть тенденция к ее понижению. Синоптики полагают, что 18 января столбики термометров приблизятся к отметке минус 30.

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