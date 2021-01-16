На космодроме Восточный появится аэропорт

"Роскосмос" приступил к созданию на космодроме Восточный Аэропортового комплекса. Как сообщили в госкорпорации, в декабре был заключен комплексный госконтракт с единственным исполнителем работ, на счету которого более десятка успешно реализованных масштабных проектов, в том числе на Дальнем Востоке.

Аэропорт будет обеспечивать прием и выпуск всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, а также решение всего мероприятий комплекса поиска и спасания экипажей.

Тяжелые самолеты транспортной авиации будут доставлять на космодром крупногабаритные составные части пилотируемого транспортного корабля нового поколения, космических аппаратов и изделий, которые невозможно перевозить по железной дороге или автомобильным транспортом из-за ограничений по габаритам и другим условиям. В том числе климатическим, временным, вибрационно-динамическим и экономическим.

Как отмечается, в дальнейшем, имея в виду возможности использования Восточного для международных космических программ и проектов, целесообразно рассмотреть вопрос придания аэропорту космодрома статуса международного.

Напомним: первый старт с дальневосточного космодрома состоялся в 2016 году. Всего за минувшее время проведено шесть пусков ракет "Союз", один из них - неудачный.