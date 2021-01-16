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16.01.2021 06:44
Рубрика: Общество

На МКС приостановлены поиски второго места утечки воздуха

Поиски второго места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) приостановлены до середины февраля. Об этом заявила директор отдела по МКС в НАСА Робин Гатенс.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ РИА Новости
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По ее словам, протекающий отсек изолирован. В феврале на американском грузовом корабле Cygnus планируется доставить компоненты воздуха для пополнения его запасов на МКС и поддержания необходимого давления до устранения утечки, пишет РИА Новости.

До прибытия "Прогресса МС-16", запуск которого намечен на 15 февраля, экипаж будет будем периодически наддувать изолированный отсек, когда давление в нем будет опускаться ниже допустимого уровня, отметила Гатенс. После прибытия "Прогресса" экипаж возобновит поиски утечки.

В декабре подмосковный центр управления полетами попросил экипаж МКС постараться найти второе место утечки воздуха до Нового года. В случае, если это не удастся сделать, то люки в промежуточную камеру будут держать закрытыми для экономии воздуха.

Общество Космос

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