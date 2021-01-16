На Украине сфера обслуживания перейдет с 16 января на украинский язык

На Украине с 16 января вступает в силу нома закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Она закрепляет окончательный переход всей сферы обслуживания страны на украинский язык.

Начиная с субботы, все поставщики услуг - АЗС, интернет-сайты, библиотеки, рестораны, магазины, аптеки - обязаны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах исключительно на украинском языке. За нарушение предусмотрены штрафы. Исключение возможно в случае, если потребитель попросит использовать другой язык и это условие окажется приемлемым для обеих сторон, пишет РИА Новости.

Ранее этот закон был резко раскритикован украинской оппозицией и российскими политиками. По их мнению, Киев, принимая дискриминационные законы в отношении русского языка, намеренно сеет раздор между своими гражданами.