Названы товары, которые россияне чаще всего проверяют на подлинность

Перед Новым годом пользователи приложения "Честный знак" чаще всего проверяли на легальность обувь и меховые изделия - 14 млн и 1,6 млн сканирований соответственно за ноябрь-декабрь 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба оператора маркировки - "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ).

"В ноябре и декабре увеличились проверки шуб - по 100 тысяч за месяц, всего же пользователи проверили более 1,6 млн меховых изделий. С октября, когда фиксировался повышенный спрос на лекарства, количество проверок лекарств и вакцин выросло в 2 раза - до 1,24 млн", - подсчитали в ЦРПТ.

Всего же пользователи проверили 26 млн кодов различных товаров.

"Ожидаемо успешно стартовала маркировка товаров легкой промышленности. За декабрь пользователи увеличили количество проверок почти в 5 раз, а за первую постпраздничную неделю - еще на 40%. Итого - 630 тысяч проверок на 6 января. Неизменный хит приложения - обувь с 400 тысячами проверок в неделю. А с 9 по 16 декабря было 650 тысяч проверок. В эту же неделю количество сканирований в "Честном знаке" превысило миллион. Так что запрос на общественный контроль высок", - говорит руководитель продукта в ЦРПТ Денис Политов.

Приложение "Честный знак" - часть экосистемы общественного контроля. Используется для проверки легальности товаров и получения дополнительной информации по кодам обязательной маркировки. После сканирования штрих-кодов в приложении можно посмотреть карточку товара в Национальном каталоге, узнать расшифровку значков или получить электронную копию фискального чека.