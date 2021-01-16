Онкохирурги провели уникальную операцию, удалив и вернув обратно почку

Московские онкохирурги МНИОИ имени Герцена - филиале НМИЦ радиологии Минздрава России - выполнили уникальную операцию по удалению огромной опухоли в брюшной полости: при этом одновременно пришлось вырезать у пациентки окруженную опухолью почку, а затем, освободив от ее, вновь трансплантировать в организм женщины. Об этом рассказали в НМИЦ радиологии.

Больная - 47-летняя работница сельской почты из Орловской области. Летом 2020 года она нащупала шишку в животе и обратилась к врачу по месту жительства. Тот экстренно направил ее в областной онкодиспансер. КТ брюшной полости показала наличие огромной опухоли размером 22,5х14,8х19,1см и весом около пяти килограммов. Орловские специалисты направили пациентку на дообследование и лечение в МНИОИ имени Герцена, где ей был поставлен точный диагноз: липосаркома - злокачественная опухоль забрюшинного пространства.

Состояние пациентки было жизнеугрожающим, и на междисциплинарном консилиуме было принято решение о выполнении хирургической операции. Предстояло сложнейшее вмешательство, ведь в опухолевый процесс были вовлечены внутренние органы пациентки. Операцию выполняла мультидисциплинарная бригада из девяти врачей под руководством директора НМИЦ радиологии, академика РАН Андрея Каприна. По плану операции, онкохирургам пришлось не только удалить саму опухоль, но также левый надпочечник и левую почку. Затем почку очистили от опухолевых масс и трансплантировали обратно в организм пациентки. В общей сложности операция длилась 9 часов и прошла успешно.

Сегодня пациентка чувствует себя хорошо и проходит курс восстановительной терапии.