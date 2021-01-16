Почему в этом году нужно сдать хотя бы четыре ЕГЭ

Главный секрет успешного поступления в вузы в этом году - сдать хотя бы четыре ЕГЭ. Подвох для абитуриентов в том, что вузы могут изменять список ЕГЭ, которые нужны для поступления. И экзамены не всегда совпадают.

"Экономика" - четыре ЕГЭ

Чтобы значительно повысить свои шансы поступить в хороший вуз на "экономику", советуем выбрать четыре ЕГЭ. Какие? Русский язык, математика, обществознание, иностранный язык. Почему так много экзаменов? Русский язык и математика в вузах не меняются, а вот оставшиеся предметы не всегда совпадают.

Например, в Санкт-Петербургском госуниверситете и МАДИ на "экономике" достаточно будет трех ЕГЭ - по русскому, математике и обществознанию.

В ВШЭ на "экономике", кроме русского и математики, у вас попросят принести еще и ЕГЭ по обществознанию и иностранному языку. А в Казанском федеральном университете разрешат выбрать между обществознанием и информатикой.

"Международные отношения" - четыре, но лучше пять ЕГЭ

Чтобы действительно иметь возможность выбрать вуз, советуем записаться на пять ЕГЭ - по русскому, истории, обществознанию, иностранному языку, географии.

В МГИМО будут нужны результаты ЕГЭ по иностранному, русскому, истории, также придется сдавать вузовский экзамен по иностранному языку.

В МГУ - история, иностранный, русский плюс вузовский экзамен - история письменно.

А в Казанском федеральном университете набор другой - русский, иностранный, история, обществознание. В РУДН, например, обязательно попросят историю и русский язык, а вот третий ЕГЭ - на ваш выбор: иностранный, обществознание или иностранный язык. Есть вузы, где в списке может быть география.

"Строительство" - четыре ЕГЭ минимум

МИСИ (строительный университет) - математика, русский язык, а далее на выбор - физика или информатика. МИИТ (Университет транспорта) - выбора нет, от поступающих нужны ЕГЭ по математике, русскому, физике. А вот если вдруг вы решите поступать в Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт на эту специальность, придется принести ЕГЭ по химии. Как ни удивительно, в одном из вузов на этой специальности есть даже вариант с обществознанием.