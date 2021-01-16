Полиция блокировала главный терминал аэропорта во Франкфурта

Полицейская операция в крупном аэропорту Франкфурта-на-Майне была спровоцирована брошенным багажом, сообщает газета Frankfurter Neue Presse.

По данным полиции, подозрительных предметов обнаружено не было. Тем не менее, частично остаются закрытыми первый терминал и железнодорожная станция с переходом к поездам дальнего следования. На месте происшествия проводятся обыски. На помощь прибыли представители федерального полицейского ведомства.

По радио объявили, что путешественники должны следовать инструкциям сотрудников службы безопасности. "Поезда в настоящее время не перенаправляются через станцию дальнего следования", - сообщила полиция в Twitter.