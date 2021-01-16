Установлен первый мировой рекорд года в легкой атлетике

Сегодня пал первый мировой рекорд в сезоне для закрытых помещений. Он установлен в тройном прыжке Хьюго Фабрисом Занго из Буркина Фасо - 18 метров 7 сантиметров.

Как сообщается на сайте "Уорлд Атлетикс", 27 - летний прыгун, обладатель бронзы чемпионата мира-2019 улучшил прежний рекорд сразу на 15 сантиметров. Интересно, что он принадлежал его нынешнему тренеру французу Тедди Тамаго еще с марта 2011 года и был установлен тоже во Франции.

Занго - первый прыгун тройным, улетевший в закрытом помещении за 18 метров. Он также и первый легкоатлет из Буркина Фасо, побивший мировой рекорд. Результат был показан в последней, шестой попытке. Соревнования проходили в маленьком десятитысячном городке Обьере на юго-востоке Франции.