Президент Гвинеи привился "Спутником V"

Президент западноафриканской Гвинеи, 82-летний Альфа Конде, вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V", сообщает телеканал RTG.

Глава государства хочет побудить население следовать его примеру, говорится в телерепортаже.

Власти Гвинеи приступили к экспериментальному вакцинированию российским препаратом от коронавируса в конце декабря. Вакцину получили 19 высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Мохомед Диане.

В Гвинее выявлено более 14 тысяч случаев COVID-19, выздоровели свыше 13 тысяч человек, в больницах скончался 81 пациент с коронавирусом.