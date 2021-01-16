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16.01.2021 19:16
Рубрика: В мире

Президент Гвинеи привился "Спутником V"

Текст: Александр Саможнев

Президент западноафриканской Гвинеи, 82-летний Альфа Конде, вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V", сообщает телеканал RTG.

Фото: Ricardo CARVALLO / Bolivian Presidency / AFP
Президент Боливии в числе первых вакцинируется "Спутником V"

Глава государства хочет побудить население следовать его примеру, говорится в телерепортаже.

Власти Гвинеи приступили к экспериментальному вакцинированию российским препаратом от коронавируса в конце декабря. Вакцину получили 19 высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Мохомед Диане.

В Гвинее выявлено более 14 тысяч случаев COVID-19, выздоровели свыше 13 тысяч человек, в больницах скончался 81 пациент с коронавирусом.

В мире Африка Гвинея Вакцинация от коронавируса

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