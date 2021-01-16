Психолог предупредила о вреде удаленки для здоровья и семьи

Клинический психолог, член Европейской ассоциации реабилитологов Альбина Лаврова рассказала в интервью "РГ", что увеличилось число пациентов с жалобами на депрессию и плохое настроение. И все чаще на прием приходят семейные пары на грани развода.

Опрос SuperJob показал, что 36 процентов сотрудников компаний уверены, что работают дома лучше, чем в офисе. Число желающих остаться на удаленке удвоилось. А как на ваш взгляд, Альбина Александровна, к чему все это приведет? Не вредно ли так долго сидеть в четырех стенах?

Альбина Лаврова: В удаленке много положительных моментов. И многие, особенно в первое время, пребывали даже в некоторой эйфории от этого.

Очевидно, что экономится время. Не менее двух часов в день мы не тратим на непродуктивные перемещения по городу и пробки. Человек получает больше свободы в действиях, и психологически это очень важно. Он может "выходить" на работу из любой точки страны, мира или просто с дачи, это комфортно.

Ценен и тот психологический феномен чувства безопасности: нет беспокойства, что может что-то случиться в дороге. Отпускает страх заболеть, "отшельника" окружает меньше микробов.

Я бы отметила и снижение усталости. У человека появляется большая продуктивность, он может подстроиться под собственные биоритмы - ведь одни из нас "совы", другие - "жаворонки". И теперь каждый может отрегулировать, когда ему лучше работать. Отпадает необходимость соблюдения дресс-кода.

Это основные плюсы удаленки. А где тогда таится опасность?

Альбина Лаврова: В этой ситуации, увы, становится ощутимым отсутствие психологического поля. Когда человек четко различал, куда идет и где находится.

Если он идет в спортзал, то он четко понимает, что это территория для тренировки. Если в кино - то организм заранее настраивается на развлечение и расслабление. Когда он шел на работу - там тоже активировали его в строго определенном направлении даже стены, привычная деловая обстановка, посылая сигналы, что в этом месте нужно собраться, сосредоточиться на задаче и быть активным. Таким образом психологическое поле помогает мозгу достичь нужного настроя.

На удаленке все это не работает. В однообразных условиях мозгу сложно переключаться на разные задачи. Ведь, так?

Альбина Лаврова: Да. Здесь необходим высокий самоконтроль, чтобы заставлять себя что-то сделать. И человек приходит к большому напряжению. Чтобы переключиться, нужно сделать границы.

Есть и другая проблема. Домашние не понимают, что, скажем, глава семьи находится на работе. Супруге, и тем более детям, кажется, что он ничего не делает, а просто сидит за компьютером. И они не могут понять, почему он не обращает на них внимание.

Итак, границы. Но их можно создать искусственно. Если есть условия. Кабинет, рабочий стол. Выходишь из кухни и говоришь: "Я пошел на работу". И переходишь в соседнюю комнату, где горит настольная лампа и включен компьютер. Справимся?

Альбина Лаврова: Границы - еще не все. В удаленке мы ощущаем недостаток сенсорной стимуляции. Получения каких-то новых впечатлений: вот красивый человек прошел, вот на улице лед покрыл ветки дерева, собака залаяла. Мы лишаем свой мозг этой стимуляции.

Причем для одних эта недостаточность протекает достаточно легко, если человек относится к типу интровертов, погруженных в себя. А для экстравертов, получающих энергию от свежих впечатлений и встрясок, этот процесс тяжелый. И в своей практике мы, психологи, стали чаще сталкиваться с пациентами, которые жалуются на одиночество, на свою оторванность от мира.

А кино, видеосюжеты, соцсети? Может, поэтому народ влип в гаджеты? Они восполняют это эмоциональное разнообразие и впечатления?

Альбина Лаврова: Телефон или планшет - это один предмет. Идет большая загрузка и погружение в ту же среду. Мы говорим о том, что важно понимать, в какой среде и для чего находишься. А гаджет, это просто инструмент для работы.

Человеку необходимо получать новые впечатления. Это очень важно для мозга. Чем больше впечатлений, тем меньше разрушает мозг сам себя. Он работоспособен, и у человека хорошее настроение тогда, когда есть приток сенсорной стимуляции, есть "новая еда" для мозга.

Удаленка отрывает от живого общения. У нас пока специальные исследования не проводились. А на Западе уже есть статистика, свидетельствующая о резком всплеске количества разводов из-за переизбытка домашнего общения.

И к нам обращаются семейные пары, которые жили раньше неплохо, а теперь не хотят быть вместе. Избыточное общение дома в одном и том же пространстве ведет к накоплению раздражения, надоедания. И люди начинают с этим не справляться психологически. Учащаются случаи депрессии и тревоги.

Советы доктора Лавровой

Альбина Александровна, что же делать, пока пандемия не оставляет нас?

Альбина Лаврова: По возможности увеличить общение. Пусть оно будет пока виртуальным, по скайпу. Общаться с единомышленниками, с детьми и внуками.

Обязательно обзавестись домашним любимцем. Он подарят вам массу эмоций. Запишитесь на курсы - их сейчас появилось множество. На тренировки. Вступайте в новые сообщества. Знакомьтесь с новыми людьми.

Побольше гуляйте, занимайтесь спортом. Если одиноко, грустно, тревожно - не изолируйтесь от всех и не страдайте. Выходите со своей проблемой "в люди", приходите на прием к специалисту.