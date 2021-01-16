В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием исполняющей обязанности Главного государственного санитарного врача по Псковской области Припутенко Е.В. от 15 января 2021 г. № 153, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 29 сентября 2020 г. № 1706" дополнить словами ", от 15 января 2021 г. № 153";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 29 января 2021 г.";

3) подпункт "в" подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"в) посещение гражданами массовых мероприятий, запрещенных подпунктом "а" настоящего подпункта, ночных клубов (дискотек), иных развлекательных и досуговых заведений, объектов предприятий общественного питания в периоды времени, установленные подпунктом "е" подпункта 22 настоящего пункта. Запрет на посещение ночных клубов (дискотек), объектов предприятий общественного питания не распространяется на случаи посещения таких организаций их работниками в целях выполнения трудовых обязанностей. Запрет на посещение иных развлекательных и досуговых заведений не распространяется на случаи посещения:

таких организаций их работниками в целях выполнения трудовых обязанностей;

аттракционов, размещенных на территориях парков, скверов и других зон отдыха на открытом воздухе;

библиотек, музеев, музеев-заповедников, картинных и (или) художественных галерей, выставочных залов, кинотеатров, кинозалов, театров, а также зданий (помещений) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и проведение концертной деятельности, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий;

детских игровых комнат, детских развлекательных центров;

зданий (сооружений, помещений) в целях участия в указанных в приложении № 3 к настоящему указу массовых мероприятиях;";

4) в подпункте "б" подпункта 4 пункта 2:

а) в абзаце четвертом слова "переводу на дистанционный режим работы" заменить словами "временному переводу на дистанционную работу";

б) в абзаце пятом слова "перевод которых на дистанционный режим работы" заменить словами "временный перевод которых на дистанционную работу";

в) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"В целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше (за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске) установить периоды самоизоляции с 09 по 22 ноября 2020 года, с 23 ноября по 06 декабря 2020 года, с 07 по 20 декабря 2020 года, с 21 декабря 2020 года по 03 января 2021 года, с 04 по 15 января 2021 года, с 16 по 29 января 2021 года.";

5) в абзаце втором подпункта "е" подпункта 4 пункта 2 слова "когда актами" заменить словами "когда настоящим указом, актами";

6) в подпункте "ж" подпункта 6 пункта 2:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"ж) обеспечить временный перевод на дистанционную работу не менее 30 процентов общего количества работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам с соблюдением статьи 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации. Указанное требование не распространяется на:";

б) в абзаце третьем слова "переводу на дистанционный режим работы" заменить словами "временному переводу на дистанционную работу";

в) в абзаце четвертом слова "перевод которых на дистанционный режим работы" заменить словами "временный перевод которых на дистанционную работу";

7) в подпункте 6.1 пункта 2 слова "перевода на дистанционный режим работы" заменить словами "временного перевода на дистанционную работу";

8) в подпункте "а" подпункта 6.2 пункта 2 слова "перевода на дистанционный режим работы" заменить словами "временного перевода на дистанционную работу";

9) подпункт 13 пункта 2 признать утратившим силу:

9) подпункт 13 пункта 2 признать утратившим силу:

10) подпункты 19 и 20 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"19) музеям, музеям-заповедникам, иным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по экскурсионному обслуживанию и проведению экскурсий, картинным и (или) художественным галереям, выставочным залам осуществлять деятельность с обязательным выполнением Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях. МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10 июня 2020 г., за исключением пункта 10 (в части ограничения количества участников экскурсий) указанных Рекомендаций, и условия о проведении в помещении экскурсий с количеством участников не более пяти человек;

20) физкультурно-спортивным организациям, организациям, осуществляющим спортивную подготовку, спортивным клубам, фитнес-клубам, фитнес-центрам, иным организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, осуществлять деятельность с обязательным выполнением следующих условий:

а) выполнять пункты 1 - 18, 20 - 25 Рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 г.;

б) выполнять Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04 июня 2020 г.;

в) проводить официальные физкультурные мероприятия, официальные спортивные мероприятия с соблюдением одновременно следующих условий:

мероприятие проводится без привлечения зрителей;

имеется согласование проведения мероприятия Главного государственного санитарного врача по Псковской области;

организатор мероприятия обеспечивает соблюдение условий проведения мероприятия, определенных Главным государственным санитарным врачом по Псковской области, а также Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 г., за исключением пункта 1.5 указанного Регламента;";

11) подпункт 27 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"27) театрам, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию и проведение концертной деятельности, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, осуществлять деятельность с обязательным выполнением следующих условий:

а) не допускать проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий в объектах предприятий общественного питания;

а.1) проводить концерты, культурно-просветительные, театрально-зрелищные мероприятия в зрительных залах, иных аналогичных помещениях, имеющих посадочные места для зрителей (за исключением объектов, указанных в подпункте "а" настоящего подпункта), с количеством посетителей не более 25 процентов от общего количества посадочных мест для зрителей в зрительном зале, ином аналогичном помещении, имеющем посадочные места для зрителей;

б) выполнение Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций. МР 3.1/2.1.0202-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 г.;

в) обеспечение соблюдения между посетителями социальной дистанции не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения специальной разметки), если иное не определено актами Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;";

12) пункт 2 дополнить подпунктом 32 следующего содержания:

"32) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по организации работы ледовых катков, ледовых площадок и (или) осуществлению проката коньков, иного инвентаря, используемого на ледовых катках, ледовых площадках (далее в настоящем подпункте - инвентарь), проводить массовые катания с обязательным выполнением следующих условий:

а) для открытых ледовых катков, ледовых площадок:

закрытие раздевалок;

не допускать проведение тренировочных мероприятий, спортивных соревнований, официальных физкультурных мероприятий в зоне для катания одновременно с массовым катанием;

обязательное использование работниками одноразовых масок, или многоразовых масок, или респираторов (за исключением случаев нахождения работников на открытом воздухе), перчаток;

не допускать нахождение в помещениях посетителей без одноразовых масок или многоразовых масок, или респираторов;

соблюдение между работниками, работником и посетителем, между посетителями социальной дистанции не менее 1,5 метра (за исключением случаев их нахождения в зоне для катания), в том числе путем нанесения специальной разметки;

осуществление дезинфекции инвентаря после каждого использования;

выполнение иных санитарно-противоэпидемических мероприятий, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 6, 10, 12 пункта 7 настоящего указа;

б) для крытых ледовых катков:

закрытие раздевалок;

в зоне для катания и на прилегающих к ней трибунах общее количество посетителей не должно превышать 180 человек;

обеспечение посещения посетителями ледового катка исключительно по сеансам с интервалами между сеансами не менее 30 минут;

не допускать проведение тренировочных мероприятий, спортивных соревнований, официальных физкультурных мероприятий в зоне для катания одновременно с массовым катанием;

обязательное наличие при входе в объект дезинфицирующих средств для обработки рук;

обязательное использование работниками одноразовых масок, или многоразовых масок, или респираторов, перчаток;

не допускать нахождение посетителей без одноразовых масок или многоразовых масок, или респираторов, за исключением случаев их нахождения в зоне для катания;

соблюдение между работниками, работником и посетителем, между посетителями социальной дистанции не менее 1,5 метра (за исключением случаев их нахождения в зоне для катания), в том числе путем нанесения специальной разметки;

осуществление дезинфекции инвентаря после каждого использования;

выполнение иных санитарно-противоэпидемических мероприятий, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 6, 10, 12 пункта 7 настоящего указа;";

13) приложение № 3 дополнить пунктами 6 - 9 следующего содержания:

"6. Крещенские купания, проводимые при соблюдении между гражданами социальной дистанции не менее 1,5 метра.

7. Концерты, культурно-просветительные, театрально-зрелищные мероприятия, проводимые при соблюдении подпункта 27 пункта 2 указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

8. Массовые катания на ледовых катках, ледовых площадках, проводимые при соблюдении подпункта 32 пункта 2 указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

9. Официальные физкультурные мероприятия, официальные спортивные мероприятия, проводимые при соблюдении подпункта "в" подпункта 20 пункта 2 указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".".

2. Внести в пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ "О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" следующие изменения:

1) в подпункте "а" подпункта 2 слова "подпунктом "е" подпункта 3" заменить словами "подпунктом "б" подпункта 3";

2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) Комитет по спорту Псковской области:

а) в части соблюдения подпунктов "а" и "в" (в отношении организаций, подведомственных Комитету по спорту Псковской области, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по спорту Псковской области), подпункта "г" подпункта 1, подпунктов 20, 29, подпункта 31 (в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по спорту Псковской области), подпункта 32 пункта 2 Указа № 30-УГ;

б) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Комитету по спорту Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по спорту Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

в) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по спорту Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по спорту Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;";

3) в подпункте "в" подпункта 11 слова "подпунктом "е" подпункта 3" заменить словами "подпунктом "б" подпункта 3";

4) подпункт 17 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) в части соблюдения подпункта "а" подпункта 1 пункта 2 Указа № 30-УГ при крещенских купаниях;".

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

4. Настоящий указ вступает в силу с 16 января 2021 г.

Губернатор области М.Ведерников







