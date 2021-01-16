Рар: От Лашета можно ждать прагматизма в отношениях с Россией

Какой он, премьер земли Северный Рейн-Вестфалия и новый глава Христианско-демократического союза Армин Лашет? Что стоит за улыбчивостью и внешним простодушием 59-летнего политика? Точно ли он будет выдвигаться в канцлеры? Что означает его избрание для самой Германии и для отношений Берлина и Москвы? Об этом "РГ" рассказал немецкий политолог Александр Рар.

- Если бы не пандемия, то, я думаю, на выборах нового главы ХДС победил бы Фридрих Мерц (65-летний бизнесмен и юрист), обещавший вернуть партию к старым консервативным ценностям, от которых ее увела Меркель. Однако на фоне эпидемии ковида госпоже канцлеру удалось всеми правдами и неправдами отвоевать пошатнувшийся авторитет, а в лояльном ей Армине Лашете видят преемственность курса. Он также оказался прекрасным тактиком и дал понять, что по итогам предстоящих осенью парламентских выборов готов договариваться о коалиции и со свободными демократами, вместе с которыми правит у себя в Северной Вестфалии, и с социал-демократами, и с зелеными - при этом ни к кому не подлизываясь. Он убедил выборщиков, что при нем ХДС не окажется в политической изоляции. Правда, ходили слухи, что Лашет якобы может отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера и ближе к делу уступить его председателю Христианско-социального союза - младшей сестринской партии ХДС, премьеру Баварии Маркусу Зедеру. Но я уверен, что он этого не сделает. Лашет одержал хорошую победу и прочно сел в кресло председателя самой большой народной партии Европы. Теперь у него есть все возможности, чтобы укреплять свой авторитет.

В отличие от проигравших кандидатов, Лашет гораздо ближе к людям. Мне очень понравилась его речь на партийном съезде. Он сказал прямым текстом: мол, я Армин, стою перед вами, простой человек. Такой же немец, как и вы все. Выбирайте меня. С непосредственностью продемонстрировал медальон своего папы шахтера, служивший тому талисманом. Подобными человечными жестами он подкупает людей. Тот же финансовый олигарх Мерц витает в каких-то своих заумных материях и разговаривает с окружающими надменно, свысока - под стать своему росту. А еще у него взрывной характер, он вечно на что-то обижается, людям это тоже не нравится. А Лашет простой. Он и за рабочих, и с бизнесом может договориться, и с банкирами общий язык найти. С журналистами с юмором разговаривает, не реагирует на их колкости. У него есть своя харизма. Со стороны может показаться, что Лашет слишком легковесный, часто громко смеется. Но если присмотреться к нему, то понимаешь, что на самом деле он очень серьезен, хочет и умеет слушать других и завоевывать доверие людей. В нем нет узколобости, которая свойственна многим политикам.

Мы познакомились с Лашетом, когда он возглавлял в Северной Вестфалии министерство интеграции. Я же работал в Германском совете по внешней политике и помогал ему в вопросах, связанных с перспективой адаптации русскоязычных немцев. Тогда мне показалось, что этот человек очень эрудирован во внешнеполитических делах, искренне интересуется чужими культурами. Он хотел диалога с исламом, по-настоящему хотел вести диалог с Россией. Позже Лашет возглавил внешнеполитический комитет в Европарламенте и продвигал идею единого пространства от Лиссабона до Владивостока. Несколько раз он говорил на публике, что "Северный поток-2" нужен Германии. Страна не может одновременно выходить из нефтяного бизнеса, из атомной энергетики и из угля и при этом отказываться от российского газа. В частности, он озвучивал эту идею весной 2019-го на годовом собрании Германо-российского форума. В отличие от полностью заидеологизированного Реттгена (главы комитета по внешней политике бундестага, проигравшего борьбу за пост главы ХДС - прим. "РГ"), который превыше всего ставит права человека и либеральные ценности, Лашет - прагматик. Он прекрасно понимает, что в Германии живет много его потенциальных избирателей, которые не хотят ссориться с Россией.

Россия привыкла смотреть только на Меркель и говорить, что в Германии все решает Меркель. Но теперь у России есть время серьезно посмотреть на нового кандидата. На мой взгляд, он достаточно гибкий политик, с которым у Москвы и Берлина открывается поле для нового прагматичного взаимодействия.