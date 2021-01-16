Кто в Москве получает больше 200 тысяч рублей

Портал HeadHunter составил рейтинг наиболее оплачиваемых московских вакансий в январе. В него вошли не только позиции рядовых сотрудников, но и управленческие посты. Все вошедшие в ТОП-10 работодатели предлагают своим людям зарплаты выше 200 тысяч рублей на руки.

В частности с 200 тысяч рублей стартует налоговый консультант в фонде, который занимается торговлей на биржах. Более 250 тысяч рублей - именно столько предлагают врачу-рентгенологу, который согласится работать в "красной зоне" коронавирусного стационара. Такое же жалование предложат директору фитнес-клуба крупной сети и дизайн-директору табачной компании.

Анестезиолог-реаниматолог, имеющий опыт работы с пациентами на ИВЛ, получит от 280 тысяч рублей. ТОП-5 открывают две вакансии разработчиков программного обеспечения, которым обещают, как минимум, по 300 тысяч рублей на руки. Ведущему специалисту бухучета предложат от 320 тысяч, а директору по производству в компанию угольной промышленности - от 400 тысяч. Лидер январского топа - вакансия крупного девелопера. Компания ищет руководителя проекта, ему за работу согласны платить от 500 тысяч рублей.