МКАД освободили от застрявших фур

Движение на МКАД удалось восстановить после вечернего происшествия с фурами.

Как отметили в пресс-службе столичного департамента транспорта, три левых ряда кольцевой трассы в районе Бесединского шоссе освобождены. Попавшие в затор машины могут проехать. Правда, чтобы нормализовать трафик, понадобится время. Сейчас затор на юге МКАД растянулся на семь километров.

Ранее "РГ" сообщала, что в районе Бесединского моста застряли фуры. Водители длинномеров не смогли преодолеть подъем и перегородили движение.