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16.01.2021 23:26
Рубрика: Происшествия

МКАД освободили от застрявших фур

Текст: Сергей Бабкин

Движение на МКАД удалось восстановить после вечернего происшествия с фурами.

Вильфанд объяснил снежное буйство в Москве

Как отметили в пресс-службе столичного департамента транспорта, три левых ряда кольцевой трассы в районе Бесединского шоссе освобождены. Попавшие в затор машины могут проехать. Правда, чтобы нормализовать трафик, понадобится время. Сейчас затор на юге МКАД растянулся на семь километров.

Ранее "РГ" сообщала, что в районе Бесединского моста застряли фуры. Водители длинномеров не смогли преодолеть подъем и перегородили движение.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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