Сергунина: Почти 160 тысяч человек прошли дистанционное обучение в "Технограде" в 2020 году

Новости

Власти Москвы призвали водителей к осторожности из-за снегопада 10:31
И.о. главы Пентагона выразил уважение российским военным 10:18
Медведев назвал блокировку Трампа в соцсетях "оголтелой цензурой" 10:03
Германия назвала возможную преграду для достройки "Северного потока-2" 09:34
"Тампа-Бэй" обыграла "Чикаго" благодаря 35 спасениям Василевского 09:05
Медведев предсказал сохранение холодных отношений с США 08:55
Гол Проворова принес победу "Филадельфии" над "Питтсбургом" 08:48
Россиянам рассказали об опасности долгого хранения новогодних елок 08:41
Эксперт назвал условия для получения пенсии больше 30 тысяч рублей 08:40
Трамп распорядился сократить государственные закупки из КНР 08:04
Мэр Нью-Йорка заявил о нехватке вакцины от COVID-19 07:52
Вирусолог оценил опасность мутаций коронавируса 07:47
Врач рассказал, как легко распознать "ковидный кашель" 07:43
На МКС приостановлены поиски второго места утечки воздуха 06:44
Министр здравоохранения США подал в отставку после атаки на Капитолий 06:40
Бразильская фармкомпания направила запрос на срочное использование "Спутника V" 06:18
Пушков: Вашингтон больше других сожалеет о выходе России из ДОН 05:42
Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us 05:41
В США "британский" штамм коронавируса в марте станет основным 05:19
США сократили численность своего контингента в Ираке и Афганистане 04:36
Минфин США выплатит крупным авиакомпаниям 12 миллиардов долларов 04:32
В США не стали обвинять протестующих в намерении убить конгрессменов 03:53
В России подготовили план исследований "Спутника V" на онкопациентах 03:46
CNN: Трампа проводят пушечным салютом и военным оркестром 03:13
На Украине сфера обслуживания перейдет с 16 января на украинский язык 02:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
16.01.2021 10:07
Рубрика: Общество

Сергунина: Почти 160 тысяч человек прошли дистанционное обучение в "Технограде" в 2020 году

Текст: Вадим Сергеев

Участниками бесплатных онлайн-курсов и мастер-классов инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ в 2020 году стали около 160 тысяч человек. Как сообщила порталу mos.ru заммэра Наталья Сергунина, дистанционные занятия проходили даже в разгар пандемии - с апреля.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Сергей Кравцов: У родителей есть право выбрать форму обучения

"Педагоги и карьерные консультанты "Технограда" провели 3,5 тысячи вебинаров и тренингов. Их темы - программирование и гейм-дизайн, флористика, видеомонтаж и другие. Все они отвечают современным запросам рынка труда", - рассказала заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Как отмечает вице-мэр, программу онлайн-курсов постоянно корректируют, чтобы они отвечали современным требованиям рынка труда.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Медведев назвал блокировку Трампа в соцсетях "оголтелой цензурой"
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Германия назвала возможную преграду для достройки "Северного потока-2"
Комитет ВОЗ высказался против обязательной вакцинации перед поездками
На Украине сфера обслуживания перейдет с 16 января на украинский язык
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы