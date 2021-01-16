Сергунина: Почти 160 тысяч человек прошли дистанционное обучение в "Технограде" в 2020 году

Участниками бесплатных онлайн-курсов и мастер-классов инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ в 2020 году стали около 160 тысяч человек. Как сообщила порталу mos.ru заммэра Наталья Сергунина, дистанционные занятия проходили даже в разгар пандемии - с апреля.

"Педагоги и карьерные консультанты "Технограда" провели 3,5 тысячи вебинаров и тренингов. Их темы - программирование и гейм-дизайн, флористика, видеомонтаж и другие. Все они отвечают современным запросам рынка труда", - рассказала заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Как отмечает вице-мэр, программу онлайн-курсов постоянно корректируют, чтобы они отвечали современным требованиям рынка труда.