В Москве подросток умер от веселящего газа

На северо-востоке Москвы погиб 16-летний подросток. По одной из версий, незадолго до смерти он заказал баллон с веселящим газом - закисью азота.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, тело мальчика было найдено в квартире в Кучином переулке в квартире жилого дома.

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи со смертью несовершеннолетнего на северо-востоке столицы. После смерти несовершеннолетнего началась проверка. В частности, будет изучаться соблюдение требований законодательства. Также прокуроры дадут оценку воспитанию ребенка в семье.

Отметим, что продажа веселящего газа для целей, не связанных с медициной, законодательно запрещена.