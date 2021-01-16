Собянин: Бесплатная вакцинация станет доступна для самозанятых граждан и ИП

Доступ к вакцине от коронавируса в Москве получат представители предпринимательского сообщества. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Сергей Собянин.

Новое расширение категорий москвичей, которым доступна вакцинация, произойдет с 19 января. Записаться в любой прививочный пункт смогут все индивидуальные предприниматели. Расширение также распространяется на работников ИП и самозанятых.

Пункты вакцинации работают ежедневно с 8 до 20.00. Также на следующей неделе в городе откроются мобильные пункты, что позволит значительно расширить масштабную иммунизацию от ковида.