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16.01.2021 / 09:40
Текст: Сергей Бабкин

Собянин: Бесплатная вакцинация станет доступна для самозанятых граждан и ИП

Доступ к вакцине от коронавируса в Москве получат представители предпринимательского сообщества. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Сергей Собянин.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Новое расширение категорий москвичей, которым доступна вакцинация, произойдет с 19 января. Записаться в любой прививочный пункт смогут все индивидуальные предприниматели. Расширение также распространяется на работников ИП и самозанятых.

Пункты вакцинации работают ежедневно с 8 до 20.00. Также на следующей неделе в городе откроются мобильные пункты, что позволит значительно расширить масштабную иммунизацию от ковида.

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